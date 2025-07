É oficial! Katy Perry e Orlando Bloom falam sobre separação

Depois de vários rumores, Katy Perry e Orlando Bloom confirmam o fim do casamento e citam período de mudanças na vida

A cantora Katy Perry e o ator Orlando Bloom confirmaram que estão se separando. Depois de vários rumores, eles se pronunciaram pela primeira vez sobre o fim do relacionamento em um comunicado emitiu pela assessoria de imprensa.

Eles contaram que não estão mais noivos, mas vão continuar sendo uma família por causa da filha, Daisy Dove, de 4 anos.

“Devido ao grande interesse e às conversas recentes sobre o relacionamento de Orlando Bloom e Katy Perry, representantes confirmam que Orlando e Katy vêm mudando o relacionamento nos últimos meses para se concentrarem na coparentalidade. Eles continuarão a ser vistos juntos como uma família, já que a prioridade em comum é - e sempre será - criar a filha com amor, estabilidade e respeito mútuo”, disseram.

De acordo com uma fonte da revista People, o ex-casal se separou por causa do estresse no relacionamento pela falta de tempo de um para o outro. “Katy e Orlando sofreram com os mesmos problemas que os atormentam há anos: Eles tinham muita coisa acontecendo em suas vidas, o que torna difícil encontrar tempo um para o outro e resolver desentendimentos. Quando eles não se comunicam adequadamente, o relacionamento cai”, afirmou o informante.

Os dois ficaram juntos por 9 anos.

Katy Perry mostra fotos no Brasil

Katy Perry resolveu abrir um álbum de fotos já no clima de nostalgia depois de se despedir do Brasil na noite de sábado, 21. Entre os registros, ela mostrou uma chamada de vídeo realizada com o marido, o ator Orlando Bloom, enquanto aguardava para entrar no palco. Ela também compartilhou foto de sua ida ao Cristo Redentor, e como gravou o vídeo de despedida usando um biquíni nas cores verde e amarelo.

