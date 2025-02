É oficial! Cissa Guimarães abre o jogo sobre romance com cantor famoso

Cissa Guimarães confirma que vive um relacionamento com cantor do grupo Timbalada. Saiba quem é e o que ela disse do romance

A apresentadora Cissa Guimarães está apaixonada! Depois de rumores sobre sua vida pessoal, ela confirmou que vive um romance com o vocalista da banda Timbalada, Denny Denan.

No entanto, ela contou que o romance ainda não virou namoro e os dois estão apenas se conhecendo melhor. “A gente está se conhecendo, estamos se falando, mas só isso, só isso. É um amor de verão”, afirmou ela ao Portal Leo Dias.

O affair entre os dois é algo recente e eles se deram bem desde o primeiro encontro.

Atualmente, Cissa Guimarães comanda o programa Sem Censura, da TV Brasil. Recentemente, ela fez uma participação especial no programa The Masked Singer Brasil, da Globo.

Veja quem é Denny Denan:

Cissa Guimarães comemora aniversário da neta

No dia 7 de janeiro, Cissa Guimarães encantou os seus mais de um milhão de seguidores em seu perfil no Instagram ao celebrar o aniversário de cinco anos de sua neta, Aurora. A menina é filha do primogênito da apresentadora, Thomaz Velho, com a arquiteta Andrea Brito.

Na publicação, a atriz e apresentadora compartilhou uma montagem com várias fotos da netinha e escreveu uma bela mensagem. "Hoje é dia da Aurora, que com apenas cinco anos nos ensina mais do que você pode sequer imaginar", iniciou. Confira!

