Dudu Azevedo assume romance com atleta profissional; saiba quem é

O ator Dudu Azevedoestá apaixonado! Nesta terça-feira, 17, o artista tornou público o seu relacionamento com a atleta profissional de kitesurfe e apresentadora Marcela Witt por meio de uma publicação em suas redes sociais.

"Só esperando o vento certo. Uma hora ele vem", escreveu Dudu ao compartilhar os registros de uma viagem que realizou com a amada. Nos comentários da publicação, a atleta e apresentadora respondeu à declaração. "Te amo", afirmou. Os dois estão curtindo dias de folga na Praia do Preá, no Ceará.

De acordo com informações do portal gshow, o casal se conheceu de forma despretensiosa, em encontros ocasionais, mas a relação ganhou força quando Marcela adotou um filhote da cadela de Dudu — e os dois perceberam que tinham muito em comum.

Em recente entrevista à Revista CARAS, Dudu Azevedo falou sobre sua vida amorosa e contou que está sempre aberto ao amor, mas sem pressa. "Amor, para mim, é troca, construção. Não é algo que fico procurando loucamente, afinal, acho que o amor acontece. Não posso jamais dizer que não estou em busca disso. Eu com certeza estou. O amor é um sonho permanente", declarou ele.

Vale lembrar que Dudu anunciou o término de sua relação com a médica Fernanda Mader (39) em 2021. Juntos, eles são pais de Joaquim, de 6 anos.

Carreira de Dudu Azevedo

Dudu estreou nas telinhas em 1994, no seriado Confissões de Adolescente, da TV Cultura. Nos anos seguintes, participou de diversas novelas da Globo, como 'Fina Estampa' e 'Babilônia'. Em 2016, assinou contrato com a Record, onde participou de novelas bíblicas como 'Os Dez Mandamentos', 'Jesus' e 'Gênesis'. Em 2021, encerrou seu contrato com a Record.

