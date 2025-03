Duda Reis surge de biquíni dois meses após nascimento da filha: 'Voltando'

Em suas redes sociais, Duda Reis surgiu de biquíni e mostrou como está o seu corpo dois meses após o nascimento da filha. Confira!

Em suas redes sociais, Duda Reis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. A famosa decidiu curtir o feriado de Carnaval em Ubatuba, São Paulo, com a família e amigos.

A artista, inclusive, levou a filha Aurora, de dois meses, para a viagem. A pequena é fruto de seu casamento com Eduardo Nunes.

Usando um biquíni verde, Duda fez pose durante um passeio de barco e mostrou como está o seu corpo após o nascimento da bebê.

É possível ver que a famosa já perdeu praticamente todos os quilos que ganhou durante a gravidez. "Hi mama. Voltando aos poucos", disse ela.

Passeio

A atriz e influenciadora Duda Reis, de 23 anos, compartilhou, por meio de seu perfil no Instagram, novos cliques curtindo o Carnaval 2025 na segunda-feira, 3. Na ocasião, a modelo e empresária, que deu à luz Aurora há dois meses, aparece em Ubatuba, São Paulo, aproveitando um dia na praia. Ela, inclusive, publicou um registro em alto mar em um iate. Na seção de comentários, os fãs elogiaram Duda.

"A mamãe da Aurora está linda e amostrada [risos]"; "Gata";"Olha, Aurora, a tua mamãe", e"Mamãe diva", foram algumas das mensagens dos internautas escritas na publicação.

Duda Reis encantou os internautas ao compartilhar uma nova foto de sua filha, Aurora, fruto do seu casamento com Eduardo Nunes, que completou dois meses de vida no domingo, 2.

Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou uma foto da herdeira usando um lindo vestido e uma tiara de laço no cabelo, ao lado de um número dois feito com flores, e se declarou à ela.

"Dois meses que minha vida ganhou mais sentido. Filha, mamãe te ama mais do que tudo nesse mundo e dividir a vida com você é o melhor presente que Deus poderia ter me dado", escreveu na legenda da publicação.

