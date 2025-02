A atriz Duda Reis, de 23 anos, compartilha novas fotos com a primogênita Aurora, que completa um mês de vida neste domingo, 2

Neste sábado, 1, a atriz Duda Reis, de 23 anos, encantou os seu mais de nove milhões de seguidores em seu perfil no Instagram ao compartilhar novas fotos ao lado da filha, Aurora, fruto do casamento com o cabeleleiro Eduardo Nunes. Nas imagens, mãe e filha aparecem deitadas na cama. Enquanto a bebê dorme, a influencer admira a primogênita, que completa um mês de vida neste domingo, 2.

"Somos coisa de alma, filha. Minha bebê reborn", escreveu na legenda da publicação.

Na seção de comentários, os admiradores de Duda escreveram: "Ela parece de mentira, meu Deus"; "Uma mini diva mesmo, igual a mãe" e "Ela é linda, o nome é lindo. Que benção na vida da Duda e de toda a família", foram algumas das mensagens presentes na publicação.

Confira, abaixo, a série de registros:

Duda Reis desabafa sobre amamentação

Na última quarta-feira, 29, Duda Reis classificou a sua experiência com a amamentação de Aurora como"trumática". O relato foi compartilhado por meio de seu perfil no TikTok. No vídeo, a influencer confessou que passou por um período de autocobrança por conta da pressão externa.

"As pessoas falam que a pior parte da maternidade são as mães que julgam outras mães, e isso é verdade. É uma coisa surreal! Dá até medo de falar, mas acho que muita gente vai se identificar comigo. Eu não gostei de amamentar. Para mim, a experiência não foi nada boa, foi super dolorida e até um pouco traumática. Só que consigo me resolver muito bem, até pela rede de apoio que tenho, emocionalmente falando. Sou muito dedicada em terapia, em me conhecer e me cuidar", iniciou. Confira!

