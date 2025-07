Duda Reis detalha cirurgias plásticas após engordar 27 kg na gravidez

Após gestação, Duda Reis fez mastopexia e colocou silicone; influenciadora fala sobre insegurança com o corpo e recuperação

A influenciadora digital Duda Reis, de 24 anos, anunciou nesta segunda-feira, 14, que passou por uma cirurgia plástica após dar à luz sua filha, Aurora, fruto do relacionamento com o cabeleireiro Du Nunes. Segundo Duda, o ganho de peso durante a gravidez e o excesso de pele a deixaram insegura, motivando o procedimento.

Em um vídeo publicado no TikTok, a influenciadora explicou: "Eu contei pra vocês que na minha gestação eu engordei 27 quilos. E foi muito. Eu estava abaixo do peso quando eu engravidei". Ela afirmou que conseguiu emagrecer após o parto, mas o excesso de pele, especialmente no peito, continuava incomodando.

"Meu peito, para vocês terem uma noção, ele caiu 10 centímetros. É uma medida que a gente faz nas consultas com o médico. E quando eu puxava meu peito, vinha pele até aqui. Eu estava muito insegura com isso", desabafou.

Cirurgias plásticas e cuidados pós-operatórios

Duda optou por fazer mastopexia para corrigir a flacidez, além de colocar implantes de silicone de 220 ml, com 80% posicionados abaixo do músculo e 20% acima. Aproveitando a cirurgia, também realizou procedimentos nos flancos e nas costas.

A influenciadora retirou os drenos nesta segunda e comemorou a recuperação tranquila: "Estou super feliz com o resultado."

Ela ainda contou que recebeu apoio da pediatra de Aurora, que recomendou o momento para a cirurgia. "A pediatra da Aurora falou: 'Cara, faz. Faz agora. Aproveita e faz agora, [...] porque daqui a pouco ela vai demandar ainda mais do seu físico'", disse duda.

A influenciadora enfatizou que não está incentivando ninguém a fazer cirurgia, mas ressaltou que a decisão é pessoal. "Não estou incentivando nada, estou apenas contando minha experiência. Não tem certo ou errado, mas existe o que funciona para mim", finalizou.

