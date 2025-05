Duda Nagle revela que se inspirou em Zoe para aceitar luta contra Popó: ‘Corajosa’

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Duda Nagle ainda abre o coração e fala da relação com a filha, a pequena Zoe, e com a mãe, a jornalista Leda Nagle

A cidade de São Paulo será palco da sexta edição do Fight Music Show (FMS) no próximo sábado, 17. O evento, que contará com 11 duelos de boxe, vai colocar frente a frente no ringue o tetracampeão mundial Acelino ‘Popó’ Freitas (49) e o ator Duda Nagle (42). Em entrevista à CARAS Brasil, o artista conta como vem se preparando para a luta e entrega suas expectativas. Além disso, abre o coração e fala da relação com a mãe, a jornalista Leda Nagle (74), e a filha, Zoe (6), fruto do antigo casamento com Sabrina Sato (44). O famoso ainda confessa que foi a sua herdeira quem o inspirou a aceitar o convite para a competição.

A TV Globo vai exibir as emoções da luta principal entre Popó – que retorna ao ringue após lutas memoráveis nas edições anteriores – e o estreante Duda, dentro da Faixa Combate, logo após o programa Altas Horas. “É um emaranhado de expectativas, porque é uma experiência nova para mim em vários aspectos diferentes, mas estou muito empolgado. E aí, consegui fazer o que se deve fazer: treinar muito”, diz o ator.

Ele conta que montou um time profissional e está se dedicando ao máximo. “Esse time é muito bom e, realmente, me dediquei ao máximo, fiz o meu melhor todo santo dia na preparação, então isso ajuda muito, e ajuda também a canalizar aquela sensação do que eu posso, do que estou fazendo, sabe? Em termos de treinamento, lapidando as técnicas, entrando nos combates ali nos sparrings – que são os combates de treinamento, as lutas de treinamento. E foram várias”, ressalta.

“Aí, nesses (sparrings), já passei por várias dificuldades, fui me acostumando com o desconforto, com os impactos, com os golpes, com aquela coisa de expectativa versus realidade (risos). Fui aterrando ali, me conectando com a realidade da forma mais dura e necessária possível. Fui forjando o lutador que vai enfrentar o Popó, que é um cara que eu não conheço; eu nunca passei por um treinamento tão intenso. Então, eu também estou empolgado para conhecer esse cara ali no ringue, no dia da luta”, emenda Duda.

O carioca revela como surgiu o convite para o duelo. “Surgiu aos poucos, ele foi construído. A gente já tinha conversado algumas vezes sobre fazer uma luta minha no Fight Music Show, só que a gente não conseguiu casar com nenhum outro ator, que também estava num momento parecido assim no boxe – a gente ia fazer uma coisa mais equilibrada em relação à experiência no boxe. E aí, acabou batendo na trave algumas vezes. Eu estava sentindo que se continuasse assim, ia acabar não rolando, não vivendo essa experiência, até que do nada o Mama Brito (idealizador do evento) me chama no WhatsApp”, lembra.

“E ele logo veio com essa pedrada aí. Só que eu nem pensei em nada (após o contato), falei: a gente já tinha conversado várias vezes, não vou nem falar com ninguém ainda, não. Vou esperar o negócio confirmar. Aí, eu começo a me mobilizar. Nem tinha voltado a treinar, nem nada, não estava treinando boxe, estava treinando Jiu-Jitsu, musculação, corrida. Eu estava com um preparo físico muito bom, mas não estava em num treinamento específico para o boxe, principalmente. E aí, deu um tempo, eu estava viajando no Carnaval, passando umas mini férias no Beto Carreiro World, Santa Catarina, Hotel Fazenda (...) De repente, rolou mesmo. Aí, eu fiz o desafio público nos comentários do canal Combate. O Popó aceitou, definimos o peso e marcamos a luta”, completa o artista.

Duda sempre admirou a trajetória de Popó e sempre assistiu as lutas do atleta. “Além de entrevistas e as lutas do Fight Music Show. Fiquei até decepcionado com a entrega dos oponentes do Popó, os mais recentes – tirando o último, o argentino, que foi uma luta mais equilibrada, e a do Whindersson Nunes, que foi a primeira de todas. Foi uma luta muito interessante de se ver. Um humorista, influenciador, youtuber, que já vinha treinando. A gente chegou a conversar um pouco sobre fazer cinema de ação juntos, fazer cena de ação, contar umas histórias usando essa linguagem da ação, que eu sei que o Whindersson também gosta muito”, entrega.

O pai de Zoe continua falando de Whindersson Nunes (30), e também diz que considera a luta do próximo sábado um rito de passagem. “Foi muito interessante ver esse choque de gerações. O Whindersson é um cara que se dedicou muito, e o Popó também o batizou no mundo do boxe de uma forma muito generosa. Então, a minha expectativa também vai muito em relação a essa primeira luta com Whindersson Nunes; porque, assim como Whindersson, tenho o maior respeito e admiração pela trajetória do Popó. E para a minha vida marcial, essa luta vai ser também um rito de passagem interessante. Eu considero que vou virar um boxeador intermediário; eu que sou um iniciante, treinei durante muitos anos, mas nunca lutei mesmo, então ali vai ser meu rito de passagem. Se fosse no Jiu-Jitsu, seria meu exame para pegar a faixa azul, que é a segunda faixa do jiu-jitsu. Boxe não tem faixa, mas encarro esse desafio como essa passagem”, salienta o ator.

Duda Nagle vai enfrentar Popó no sábado, 17 - Foto: Divulgação/Arleth e Leonardo Marani

PREPARAÇÃO PARA A LUTA

Duda fala mais sobre sua preparação para o duelo com Popó: "A minha preparação está sendo toda montada por um time de profissionais de primeira linha, que já foram campeões mundiais de boxe, que têm muitos anos de experiência: o Edson Xuxa e o Davi Souza, que são uma dupla. E depois, entrou o Ricardo Trigo, que é o preparador físico, que também tem uma experiência muito grande nas artes marciais, é faixa preta de jiu-jitsu e de karatê. E eu já estava me preparando para a vida. Sempre fui um cara bem disciplinado. Mesmo quando estou viajando, trabalhando, eu treino. Tenho uma academia em casa. Treino bastante, estava treinando mais jiu-jitsu, das artes marciais. Estava mais focado no jiu-jitsu (...)”, fala.

“Tenho um índice de frequência de treinamento muito bom. Eu sentia, no fundo do coração, que se eu tivesse uma boa oportunidade como essa, eu ia conseguir canalizar a minha energia, minha disciplina, meu foco, minha determinação para isso, e não deu uma outra. Com esse time foi uma combinação mágica. Então, a gente foi acelerando na medida, porque também não dá para acelerar demais né? Dá um passo maior que a perna, machuca. Também a experiência de 42 anos de vida me ajuda também a saber botar um limite também, para não chegar com muita sede ao pote e acabar queimando a largada. Então, está sendo perfeito”, continua o ator.

PATERNIDADE

Duda Nagle é pai de Zoe, fruto da antiga relação com a apresentadora Sabrina Sato, de quem se separou em março de 2023, após sete anos de união. A menina é seu xodó. Vire e mexe, o ator compartilha momentos íntimos e superdivertidos ao lado da pequena nas redes sociais e encanta seus fãs e seguidores.

“Acho que a gente aprende com a paternidade um novo nível de responsabilidade. A gente se conecta com as gerações passadas e futuras de uma forma muito intensa. Eu não esperava que, realmente, você começava a pensar a diferença de herança para legado, a passagem de bastão, o que eu quero passar para a minha filha. Naturalmente, pensa que precisa melhorar para ser um melhor exemplo para ela, melhorar para poder não atrapalhar o desenvolvimento dela. Muita ajuda é quem não atrapalha. Aquela história famosa (risos)”, confessa o carioca.

Para ele, a paternidade foi uma transformação intensa. “Foi um pouco tardia, porque eu já tinha 35 para 36 anos, quando a Zoe chegou. E a sensação que eu tive foi ‘nossa, por que eu não comecei isso antes?’ Eu estava distraído com a vida, com várias coisas diferentes. E quando a Zoe chegou, foi esse choque de realidade, mas muito positivo, uma coisa muito mágica”, reflete.

“Os desafios são inúmeros. Nesse mundo, tanto a parte do mundo, da sociedade modera, as mudanças todas que estão acontecendo, até com essa parte da essência humana, a essência da continuidade (...) Mas é uma delícia. Às vezes, você está exausto, e de repente ela vem com um sorriso, ou vem com um pedido fofinho, naturalmente a energia brota de novo, é uma coisa mágica mesmo, uma alquimia mágica”, emenda.

Duda Nagle e a filha, Zoe - Foto: Reprodução/Instagram

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DE ZOE

Duda conta detalhes sobre as características da pequena Zoe: “Ela é muito boazinha, tagarela, comunicativa, gosta de participar, de conversar, de trocar experiências. E eu acho que ela tem um pouco isso: uma curiosidade que eu sinto que também tenho, sobre vários assuntos diferentes. É o maior barato conversar com ela. Aprendo muito com o jeito dela, de ver o mundo de formas diferentes”.

Depois, ele confessa que a filha acabou o incentivando a lutar e conta o porquê. “O fato dela ter quebrado o braço, de ter a visto se recuperar desse trauma de uma forma tão forte, de uma forma tão corajosa, me inspirou também a aceitar participar da luta; porque eu acho que o adulto tem uma tendência (...) Estou com 40 e poucos anos, então tem aquela coisa de querer ficar confortável. Não, não quero me machucar. Vamos fazer aqui, mas sem machucar (...) Esse medo de machucar, de lesionar, de se arriscar”, analisa.

E continua: “Que também vem com a maturidade do próprio cérebro humano, de antecipar as possíveis consequências negativas das coisas com muita clareza, com muita velocidade, com muito volume. Então, me inspirei também nesse episódio que foi triste, trágico para minha família, da Zoe ter caído e quebrado o braço. Ela caiu, doeu, quebrou o braço, chorou mas foi lá, se recuperou, botou o gesso, seguiu o tratamento, se recuperou e agora está pronta para outra, sabe? Papai também (risos). Qualquer coisa, eu me recupero, me regenero e estou de volta. Vamos para cima!”.

PODCAST OS NAGLE

O pai de Zoe é filho da renomada jornalista Leda Nagle. Juntos, eles comandam desde 2024 o podcast Os Nagle, que está fazendo o maior sucesso no Youtube. No projeto, eles entrevistam pessoas sobre saúde, bem-estar, educação, empreendedorismo e todo o tipo de assunto, sempre dando a visão de cada geração. Em paralelo, ele segue com o canal que leva seu nome na mesma plataforma.

“No meio dessa loucura da preparação para a luta, a gente acabou descobrindo que o podcast completou um ano e a gente acabou esquecendo de comemorar (risos). Vamos comemorar assim que acabar a luta. A gente não parou as gravações – Foi desafiador porque mentalmente e fisicamente, principalmente, eu estava muito cansado para as outras tarefas profissionais, sabe? Tive que canalizar um tipo de energia que eu não imaginava as consequências”, revela o carioca.

“O Ricardo Santana (treinador de boxe) falou: ‘Cara, você tem certeza que vai seguir com as outras coisas? Porque vai ser difícil você ter energia para fazer’. Eu: Não, tranquilo. Teve dia que o convidado pediu para antecipar um pouco o horário, o dia estava todo cronometrado. Eu sou bem metódico nessa parte de preparação física, mental, marcial, recuperação em geral, e aí o convidado pediu para antecipar meia horinha e ele ainda chegou mais cedo do que o combinado. Me quebrou, foi um dia que foi muito difícil, que eu precisava dar uma cochiladinha estratégica para chegar forte e começar a segunda jornada do dia”, entrega Duda.

Mas ele contou com uma ajudinha especial. “Foram vários desafios nessa gestão das energias e da capacidade mental, mas também deu tudo certo, pois contei com a ajuda da minha mãe, pedi para ela, falei: Carta branca aí para organizar o podcast até o dia 17 de maio, me ajuda por favor e vamos seguir com tudo. O outro podcast, Empreendedores do Brasil, que a gente deu uma segurada; mas em breve vai voltar com força total também”, afirma.

LEDA NAGLE

O por falar na jornalista Leda Nagle, que comandou o Sem Censura por 20 anos, entre 1996 e 2016, e acabou se tornando a apresentadora que mais tempo ficou no comando do programa, Duda tece elogios: “A minha mãe é uma mãe, uma avó muito presente, muito carinhosa. Ela é bem coruja, então me ajuda muito também a cuidar da Zoe. Uma ajuda a outra, é aquela coisa das gerações se complementando, como a experiência de vida dela ajuda também a Zoe a se desenvolver, e vice-versa. A pureza da Zoe também a ajuda a se manter com o coração mais aberto, mais receptivo; e isso faz bem para todo mundo, principalmente para mim e para todos ali”.

Mãe e filho são vizinhos no mesmo prédio, e isso facilita muito a união familiar. “Moramos em andares diferentes. E a gente resgatou uma coisa que eu fiz aos 22 anos, quando fui morar sozinho pela primeira vez. Aluguei o apartamento da frente que eu cresci morando com minha mãe. Então, a gente resgatou um pouco isso, agora em São Paulo. Fica essa coisa da família unida, um cuidando do outro, com privacidade e com aquele distanciamento, às vezes, saudável para manter a boa relação. Talvez ela seja muito intensa, esse seria o defeitinho (risos), mas a gente vai dosando também”, conta o ator.

Duda Nagle, Zoe e Leda Nagle - Foto: Reprodução/Instagram

PERSONAGENS NA TELEVISÃO

Com mais de duas décadas de carreira artística, Duda Nagle fez sua estreia como ator na novela Agora é que São Elas, de Ricardo Linhares (63), em 2003. Depois, vieram trabalhos em Caminho das Indias,América, Salve Jorge, Páginas da Vida e em três diferentes temporadas de Malhação. Tudo na TV Globo.

Mas foi em 2017 que o carioca fez seu papel de maior repercussão, o protagonista da novela infanto-juvenil Cúmplices de um Resgate, de Iris Abravanel (76), no SBT, que hoje faz parte do catálogo da Netflix. Dali, entrou para A Dona do Pedaço, na Globo, onde interpretou um lutador de boxe decadente. Seu último trabalho nos folhetins foi na série Reis, da Record, onde deu vida a Jotã, um comandante do exército israelita.

“Acho que os personagens que mais marcaram – tirando a primeira novela, que foi a que mais mudou a minha vida de fato, foi o meu primeiro trabalho, novela das seis – foram de Caminho das Índias, da Gloria Perez, uma novela das nove que teve uma repercussão enorme; e Cúmplices de um Resgate, que também simbolizou a minha mudança para São Paulo, meu primeiro trabalho com o público de Santo Juvenil, depois veio a paternidade na sequência”, analisa.

“Então, acho que essas duas foram as que mais me marcaram. E as duas novelas chegaram a passar simultaneamente na Globo, Caminho das Índias, no Vale a Pena Ver de Novo – engraçado que eu estava fora do ar há uns dois anos. Aí, de repente, estreio em dois canais diferentes, com duas novelas completamente diferentes, personagens completamente diferentes. Os dois estrearam no mesmo dia, se não me engano (risos). Caminho das Índias, como o Zeca; e Cúmplices de um Resgate, como o Otávio”, continua.

Duda Nagle e Larissa Monoela nos bastidores de Cúmplices de um Resgate - Foto: Divulgação/SBT

CARREIRA DE ATOR

Para Duda Nagle, a carreira de ator tem uma importância gigante em sua vida, pois foi a sua primeira profissão. “O primeiro ofício que eu exerci profissionalmente, a primeira vez que resolvi problemas para uma empresa no sentido corporativo. Foi ali também que aprendi meu ofício, minha maior habilidade profissional, e foi muito importante para mim. Mas confesso que nos últimos anos, fiquei bem perdido em relação às mudanças de pessoas que aconteceram dentro das emissoras, a mudança da linha editorial também, do conteúdo, porque eu não me identificava tanto. Sempre fui bem empolgado, entusiasmado com essa descentralização”, diz.

“Então, nos últimos anos e também por conta da separação, que foi uma fase difícil. Eu falei: Cara, se eu for para o Rio de Janeiro gravar uma novela, cinco dias por semana, sei lá, aí minha vida mesmo com pai vai colapsar. Então, dei uma desacelerada intencional nessa fase (...) Um emaranhado de coisas me deixou um pouco mais distante, mas pretendo também usar esse desafio do boxe para me reconectar com esse universo de ação, efeitos especiais. Quero contar a história de alguns lutadores brasileiros no cinema como ator, produtor, participar também do roteiro, da produção, da parte das cenas de ação, principalmente”, entrega.

“E isso é, realmente, o que acho que pode misturar o drama com ação, comédia com ação; e ajudar também, porque sinto que posso ser útil também nessa parte de produção, de marketing, para dar uma guinada, para reconectar com esse novo público, com essas novas ferramentas. Eu sinto que a indústria está toda perdida. Ninguém sabe direito para onde o mercado, a demanda está indo, e eu acho que posso ser útil para ajudar a achar soluções criativas. Não sei como, não sei quais, mas acho que posso ajudar na busca pelas soluções”, admite.

PAIXÃO PELO CINEMA

Duda confessa que adora fazer novelas, mas tem uma forte paixão pelo cinema. “Também, com a vida corrida, hoje com 40 e poucos anos, acho que é mais sustentável o modelo de trabalhar como ator de cinema, até série também daria. Mas novela acho muito difícil. A logística, principalmente, gravando no Rio de Janeiro é muito puxada. É um período muito longo, são muitos deslocamentos. Então, realmente, acho muito difícil de conciliar. Eu faria novela de novo, com certeza, mas não sei se conseguiria fazer tantas como eu fazia; uma novela por ano, sei lá. Nove meses por ano envolvido numa novela, nessa pegada, morando em São Paulo, com agenda flexível na gestão da rotina com a minha filha. Então, filme seria perfeito”, frisa

“Mas gosto de tudo para trabalhar. Gosto muito de fazer novela, é o que eu mais tenho experiência, mas acredito que o filme tem esse potencial de canalizar energia e poder entregar com mais força durante um período mais curto. Acho que seria o modelo ideal, para mergulhar mais fundo nos personagens. Aquela história com início, meio e fim, com arco dramático bem definido, com toda a cena, com cada parte da cena com a sua função. Hoje, eu me sinto muito mais preparado como ator, como contador de história, para trabalhar no cinema”, finaliza o famoso.

