O ator Duda Nagle abre o coração sobre não poder estar presente o tempo todo ao lado da filha, Zoe, de seis anos, do casamento com Sabrina Sato

Nesta segunda-feira, 23, o ator Duda Nagle veio, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, abrir o coração e expor os desafios sobre a guarda compartilhada da filha, Zoe, de seis anos, com a ex-esposa, a apresentadora Sabrina Sato . No vídeo, o artista lamentou o fato de não poder estar presente ao lado da menina o tempo todo e confessou que a saudade aperta quando encontra um item dela pela casa.

"Uma das coisas mais tristes dessa guarda compartilhada/alternada é depois de uma viagem como essa, em que passei um feriado com a Zoe. Ela foi fica um pouco com a mamãe e do nada estou andando pela casa e vejo um chinelinho dela no cantinho, dá um aperto no coração saber que eu não posso ficar com ela como gostaria. Principalmente de uma viagem como essa que a gente fica ultra conectado", começou.

E completou: "O lado bom é que quando a gente encontra, a gente tende a dar mais valor também. Quando a gente pode estar sempre com os nossos filhos, a gente pode cair na armadilha de a banalizar isso, do tipo, 'ah depois eu brinco', 'depois eu fico com ela porque agora tenho coisas mais importantes para fazer'. É um desafio constante essa coisa da presença. O principal é manter o principal como o principal. Nessa correria é a parte mais desafiadora dos nossos tempos", terminou.

Duda Nagle e Sabrina Sato se separaram em março de 2023 após sete anos juntos. No início do ano, a apresentadora se casou com o ator Nicolas Prattes.

Duda Nagle se emociona ao ver conquista de Zoe

No final de maio, Duda Nagle se emocionou ao ver o desenvolvimento de sua filha com Sabrina Sato, Zoe, na bicicleta. Como de costume, o famoso levou a herdeira para o parque e mostrou que ela já está andando na bike sozinha.

Após muitos dias de treino e acompanhando a garota no processo, o famoso exibiu a conquista de Zoe e comemorou o momento. Veja!

