Duda Guerra toma decisão radical após fim do namoro com Benício Huck

Depois do início dos rumores de que o namoro chegou ao fim com Benício Huck, Duda Guerra faz gesto repleto de significados nas redes sociais

A influenciadora digital Duda Guerra tomou uma decisão radical nas redes sociais após o início dos rumores de que se separou de Benício Huck - filho de Angélica e Luciano Huck. Na manha desta sexta-feira, 9, os internautas perceberam que ela já deletou os posts com o ex-namorado.

Duda apagou todas as fotos e vídeos que tinha momentos de romance com Benício. Além disso, os dois pararam de se seguir no Instagram . Este gesto dela significa que o romance realmente pode ter chegado ao fim.

Por enquanto, os dois não se pronunciaram oficialmente sobre a separação.

Por que Duda Guerra e Benício Huck se separaram?

O romance de Duda Guerra e Benício Huck entrou em crise por causa de rumores de ciúmes. Tudo começou quando ela foi tirar satisfação com a influencer Antonela Braga, que estava em uma viagem de trabalho com Duda. Antonela pediu para seguir a conta privada de Benício no Instagram e ele mandou o print para a namorada, que foi confrontar a jovem e criou um climão na viagem de influencers.

A história caiu na internet e as duas compartilharam pronunciamentos sobre o ocorrido. Duda Guerra contou que Benício mostrou para ela o print da solicitação de Antonela Braga. “Eles não são amigos, não são do mesmo ciclo de amizade, eles não convivem, nunca nem se viram”, afirmou ela. Em sua defesa, Antonela disse que não tinha nenhum interesse a mais em Benício, que ela só pediu para seguir por ele ser filho de famosos. “O namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é super conhecido, eu trabalho com internet, e me dá curiosidade de saber sobre a vida de pessoas nesse meio. Assim como eu sigo o Cauã Reymond”, afirmou.

Além disso, Antonela disse que outras duas influencers se afastaram dela em uma viagem após Duda confrontá-lo no hotel por causa do perfil dix de Benício. Porém, as influencers envolvidas contaram que apenas não queria mais contato com a colega de profissão.

A mãe dele, Angélica, se pronunciou

Com toda a repercussão envolvendo o nome do filho, a apresentadora Angélica compartilhou um comunicado oficial para falar sobre o assunto e negar que tenha curtido um comentário sobre a nora. "Ontem a namorada do meu filho esteve envolvida em uma situação nas redes com outras adolescentes e como mãe foi doloroso ver como isso se espalhou. Cresci como pessoa pública. Desde criança convivo com o olhar constante dos outros, as vezes curioso, outras vezes duro demais. Por isso, meu marido e eu sempre buscamos preservar ao máximo a privacidade dos nossos filhos, sem isolá-los do mundo. Eles têm o direito de amadurecer suas escolhas e a gente tenta dar o suporte necessário para que façam isso com segurança emocional", disse ela.

"Quando percebi a distorção do que estava sendo dito, pedi imediatamente que a equipe que cuida das minhas redes agisse para conter a situação, removendo comentários inapropriados ou ofensivos. Infelizmente, durante o processo, um pequeno descuido na moderação acabou ampliando o mal entendido. Lamento por isso e agradeço a todos que responderam com empatia e bom senso. Crescer hoje, sob o julgamento constante das redes, é muito mais difícil. A lógica da aprovação instantânea, os ataques anônimos, a pressão para parecer sempre certo diante de milhares de pessoas... tudo isso pesa demais para quem ainda está construindo sua identidade. Por isso, além de esclarecer, quis vir aqui renovar o apelo para que a gente pense juntos os ambientes que estamos criando online. A saúde mental dos nossos jovens depende disso. Como mãe e como alguém que passou boa parte da vida sob os olhos do público, eu sigo preocupada e atenta. E sigo disposta a transformar situações difíceis como essa em conversas que façam a diferença. Um beijo, Angélica", finalizou.

