Duda Guerra surge sorridente em shopping após término com Benício Huck

A influencer Duda Guerra é vista no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, após excluir fotos e vídeos com Benício Huck em suas redes sociais

Nesta sexta-feira, 9, a influencer Duda Guerra, de 16 anos, foi fotografada durante um passeio no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Sorridente, a jovem comprou roupas para ir a uma festa e foi a um restaurante de comida japonesa. O episódio aconteceu em meio aos boatos de término com Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angelica, após eles se envolverem em uma briga virtual.

Confira, abaixo, imagens de Duda Guerra nesta sexta-feira, 9:

Entenda a polêmica

Rumores sobre o fim do namoro de Duda Guerra e Benício Huck começaram na última quinta-feira, 8. De acordo com o colunista Leo Dias, o jovem teria terminado com a influencer após ela se envolver em uma briga virtual.

Isso porque Duda decidiu tirar satisfação com a influencer Antonela Braga, de 16 anos, durante uma viagem, após a menina pedir para seguir o filho de Angelica e Luciano nas redes sociais. Em pronunciamento, Antonela acusou Duda de ter protagonizado uma crise de ciúmes e ter gritado no corredor de um hotel.

Na manhã desta sexta-feira, 9, Duda deixou de seguir Angelica e Luciano em suas redes sociais. Antes disso, ela já havia apagado fotos e vídeos com Benício de suas redes e ambos deixaram de se seguir. Os ex-sogros ainda seguem a menina.

Durante a tarde, Guerra surpreendeu os seguidores ao surgir às 14h34 usando pijama e, aparentemente, desanimada. Embora ela tenha feitos atividades físicas mais cedo, Duda tinha o objetivo de passar o dia todo em sua cama assistindo filmes:

"Me tiraram da minha cama. Agora estou indo ao shopping porque tenho uma festa e preciso de looks", contou. Confira!

