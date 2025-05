Duda Guerra surge fazendo as unhas após noticia de término com Benício

A digital influencer Duda Guerra surgiu fazendo as unhas poucos minutos após a notícia de seu término com Benício Huck vir à tona

Nesta quinta-feira, 8, foi noticiado que Benício Huck decidiu terminar seu namoro com Duda Guerra após a polêmica envolvendo a digital influencer e Antonela Braga.

Enquanto os fãs esperavam um pronunciamento de Duda, ela não pareceu não ter ficado muito abalada com a notícia.

Em suas redes sociais, a jovem postou um vídeo em que aparece fazendo as unhas. Duda optou por um esmalte na cor verde escuro.

Além disso, ao mostrar as unhas prontas, Duda apareceu ainda usando a aliança, colocando em dúvida se o término aconteceu mesmo.

Término

Chegou ao fim? Após indícios de crise no relacionamento, o filho de Angélica e Luciano Huck, Benício Huck, de 17 anos, não está mais com a influencer Duda Guerra. A crise foi alimentada por outros sinais, como a jovem aparecendo, primeiro sem, e depois com aliança, nesta quinta-feira, 8.

Segundo fontes do portal LeoDias, foi afirmado que “ninguém estava tendo paz com esse assunto”.

A decisão de Benício de encerrar o relacionamento teria sido influenciada pela grande exposição da briga entre Duda e outros influenciadores, o que não agradou o filho do apresentador.

Com a repercussão da polêmica, os influenciadores envolvidos passaram a usar as redes sociais para dar suas versões da história. Além deles, as mães de alguns adolescentes também se manifestaram, compartilhando seus pontos de vista sobre os acontecimentos.

Um dos episódios que ganharam destaque foi quando a influencer Duda Guerra demonstrou ciúmes após Antonella Braga, também influenciadora, pedir para seguir Benício Huck no 'dix'.

"O meu namorado, para quem não sabe, já é uma pessoa reservada. Então, o Instagram normal dele já é privado, imagina o dix. O dix é só para melhores amigos, para você postar intimidade, coisas que você não postaria no Instagram normal", comentou Duda.

Leia também: Benício Huck se manifesta sobre polêmica envolvendo a namorada