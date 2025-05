Duda Guerra se prepara para festa após boatos de término com Benício Huck

A influencer Duda Guerra diz que uma amiga a tirou da cama para comprar roupas no shopping; ela e o filho de Luciano Huck e Angelica teriam terminado o namoro

Na tarde desta sexta-feira, 9, a influencer Duda Guerra, de 16 anos, apareceu indo ao shopping de carro para comprar roupas para ir a uma festa. O episódio acontece em meio aos rumores de término com Benício Huck, de 17, filho de Luciano Huck e Angelica. Mais cedo, às 14h34, a jovem surgiu nos stories de seu perfil no Instagram usando pijama e aparentemente desanimada.

"Me tiraram da minha cama. Agora estou indo ao shopping porque tenho uma festa e preciso de looks", contou ela, que havia programado a tarde para assistir filmes.

Embora ela tenha feito atividades físicas durante a manhã, Duda explicou o motivo de surgir durante a tarde usando pijamas : "Já está tudo pago e agora tenho a moral para deitar na minha cama. Estou em uma vibe bem tranquila, pronta para assistir a um filminho", disse.

E adicionou: "Essa é a minha vibe hoje! 'Ah, Duda, mas por que você está de pijama às duas da tarde?'. Gente, hoje é sexta-feira e, na minha cabeça, toda sexta as pessoas deviam decidir o que vão fazer. Eu decidi colocar um pijama e ficar deitada na minha cama assistindo a um filme. É só isso que eu quero para a minha vida hoje e está tudo certo", explicou.

Duda Guerra vai ao shopping em meio aos boatos de término com Benício Huck pic.twitter.com/o1jopVBJEM — CARAS Brasil (@carasbrasil) May 9, 2025

Duda Guerra indo ao shopping nesta sexta-feira, 9 - Foto: Reprodução / Instagram

Decisão radical e polêmica

Mais cedo, internautas perceberam que Duda havia deletado as publicações junto como Benício Huck em seu perfil no Instagram. Na ocasião, Duda apagou todas as fotos vídeos que tinha ao lado do jovem. Embora ele ainda não tenham se pronunciado oficialmente sobre a separação, eles pararam de se seguir na rede social.

Tudo começou em uma briga virtual envolvendo Duda, Benício e outras influenciadoras adolescentes. Isso porque Duda decidiu tirar satisfação com a influencer Antonela Braga, de 16, em uma viagem, após a menina pedir para seguir o filho de Angelica e Luciano nas redes sociais.

O desentedimento se estendeu, inclusive, para outras influenciadoras que estavam na viagem, como Liz Macedo, de 15 anos, e Julia Pimentel, de 16.

Na última quarta-feira, 7, Angelica, decidiu se manifestar sobre o caso e saiu em defesa da nora. No relato, ela classificou o episódio como “doloroso”. Confira!

