Duda Guerra cita objetivo após fim do namoro com Benício Huck; saiba qual

Nesta terça-feira, 13, a influencer Duda Guerra confirmou o término do relacionamento com Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angelica; ela está com quase um milhão de seguidores

Nesta quarta-feira, 14,a influencer Duda Guerra, de 16 anos, mostrou um trecho de sua rotina de treinos e aproveitou para revelar o seu objetivo fitness para os seus quase um milhão de seguidores em seu perfil no Instagram. O momento acontece em meio ao fim do namoro da jovem com Benício Huck, de 17, filho dos apresentadores Luciano Huck e Angelica.

Em vídeo, publicado nos stories de seu perfil no Instagram, Duda falou sobre os seus planos na musculação:

"Eu já passei por várias fases, já perdi peso, já ganhei massa. Hoje o meu foco principal é ganhar massa muscular mas secando, perdendo gordura.”, disse ela, que quer definir o abdômen e aumentar o glúteo: “Eu acho que esse é o sonho de todo mundo [definir partes do corpo] Hoje vai é dia de glúteos, e eu amo esse treino, mas confesso que é um dos mais cansativos, por ter várias séries unilaterais”.

Entenda a polêmica envolvendo Duda Guerra

Nesta terça-feira, 13, o portal Leo Dias, divulgou uma entrevista com Duda Guerra em que ela confirmou o fim do namoro com Benício Huck. Na ocasião, ela disse, inclusive, que os dois não se falam mais.

Boatos sobre o término de Duda Guerra e Benício Huck começaram na última quinta-feira, 8. De acordo com o colunista Leo Dias, o jovem teria terminado com a influencer após ela se envolver em uma briga virtual.

Isso porque Duda tirou satisfação com a influencer Antonela Braga, de 16 anos, durante uma viagem, após a menina pedir para seguir Benício nas redes sociais. Em pronunciamento, Antonela acusou Duda de ter protagonizado uma crise de ciúmes e ter gritado no corredor de um hotel.

No dia 9 de maio, Duda deixou de seguir Angelica e Luciano em suas redes sociais. Antes disso, ela já havia apagado fotos e vídeos com Benício de suas redes e ambos deixaram de se seguir.

