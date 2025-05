Ex-nora de Angelica e Luciano Huck, Duda Guerra fala sobre saúde mental em meio ao término com Benício Huck e briga com outras influenciadoras teen

Nesta terça-feira, 13, a influencer Duda Guerra, de 16 anos, resolveu fazer uma confissão, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, em meio ao término com Benício Huck. Ela, que também se envolveu em uma briga virtual com outras influenciadoras teens, decidiu falar sobre saúde mental e disse que tinha preconceito com terapia .

"Eu sempre fui aquela pessoa que negava terapia até a morte. Fala que tinha a saúde mental ótima, que não precisava, que não entendia quem fazia terapia.Isso porque cada um tem tem que saber resolver seus próprios problemas. Eu sempre fui essa pessoa", disse a ex-nora dos apresentadores Angelica e Luciano Huck.

E prosseguiu: "Eu comecei a fazer terapia, por incrível que pareça, não foi por conta da internet. Foram por outras questões, tipo de autoestima, que eu achei importante em minha família também e aí eu comecei a fazer psicóloga. Mas hoje eu vejo a real necessidade de todo mundo fazer psicóloga", contou.

"Você pode achar que não tem problema nenhum se sua vida é perfeita, mas é terapia ela serve como forma de autoconhecimento. A terapeuta vai te ajudar a você reconhecer quem você realmente é. É, tem vários métodos de terapia, mas a maioria eles buscam no seu passado lembranças que te moldam ao decorrer da sua vida e fazem você se tornar a pessoa que você é hoje", adicionou.

"Queria falar isso para quebrar barreiras mesmo, porque eu já fui a pessoa que negava a terapia até o último recurso possível e hoje em dia eu sou completamente a favor. Não, não é porque você faz terapia que você é uma pessoa problemática, que você não sabe lidar com suas próprias emoções, não tá nada atrelado a isso. A terapia vai muito além do que vocês possam imaginar. Era só esse o recado", encerrou.

Confira:

Duda Guerra confirma término com Benício Huck

Em entrevista ao portal Leo Dias, divulgada nesta terça-feira, 13, Duda Guerra confirmou o fim do namoro com Benício Huck e afirmou que os dois não se falam mais.

“Loucura esses dias, né. A gente tá bem e cada um está seguindo seu próprio caminho agora. Cada um com um rumo na vida”, afirmou.

Boatos sobre o término de Duda Guerra e Benício Huck começaram na última quinta-feira, 8. De acordo com o colunista Leo Dias, o jovem teria terminado com a influencer após ela se envolver em uma briga virtual.

Isso porque Duda tirou satisfação com a influencer Antonela Braga, de 16 anos, durante uma viagem, após a menina pedir para seguir Benício nas redes sociais. Em pronunciamento, Antonela acusou Duda de ter protagonizado uma crise de ciúmes e ter gritado no corredor de um hotel.

No dia 9 de maio, Duda deixou de seguir Angelica e Luciano em suas redes sociais. Antes disso, ela já havia apagado fotos e vídeos com Benício de suas redes e ambos deixaram de se seguir.

