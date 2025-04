Em desabafo, a influencer Duda Guerra, nora de Angelica e Luciano Huck, afirma que os seguidores a ajudaram em momento delicado de sua vida

Nesta terça-feira, 29, a influencer Duda Guerra, de 16 anos, veio, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, dizer aos seus seguidores que eles a ajudaram em um momento delicado de sua vida. Isso porque a nora de Angelica e Luciano Huck explicou que a produção de conteúdos e a interação com os fãs foram as suas válvulas de escape.

"No início, muitas pessoas vinham falar: 'Tem certeza que você vai para a internet? Isso vai atrapalhar sua saúde mental. Você é tão de boa com tudo'. Mas sempre foi o meu sonho e sempre tive muita certeza. Depois que entrei para a internet, tive certeza que era isso mesmo que eu queria. Vocês (seguidores) não têm ideia de como me ajudaram", começou a namorada de Benício Huckem vídeo.

Desentedimentos

Ela contou que 2024 foi um ano de muitos desentendimentos.

"2024 foi um ano meio caótico e confuso para mim, tive vários desentendimentos com amizades e na escola. Ter entrado para a internet foi meio que o meu escape. Produzir para a internet e receber o carinho de vocês me salvaram de um jeito que vocês nem imaginam. Vocês realmente me ajudaram em questões que nem imaginam", enfatizou.

E ainda contou com lida com as críticas: "Muitas pessoas têm uma mente fraca para a internet. Eu me considero uma pessoa que consegue lidar muito bem com crítica, com hate, com notícias que saem na internet... Sou muito tranquila. O que eu faço para ser tão tranquila assim é pensar que o carinho que recebo é tão grande que não tem por que ligar para quem fala mal de mim. É 1% perto dos 99% que fazem eu ser a Duda Guerra de verdade".

Relacionamento com Benício Huck

Recentemente Duda Guerra revelou como conheceu o namorado, Benício Huck, de 17 anos, filho dos apresentadores Luciano Huck e Angelica. Ela disse que ele passou dois anos tentando ficar com ela, mas sempre levou fora.

“A gente se conheceu faz muito tempo. Acho que faz uns três anos assim e foi em resenha de amigos em comum. A gente se viu, mas não rolou nada e eu fico zoando ele. Isso porque ele ficou dois anos tentando ficar comigo, mas eu fiquei dando fora”, contou Duda em entrevista ao podcast This Is UZ.

Duda Guerra ficou famosa após aparecer com Benício no Rock In Rio 2024. Ela revelou, recentemente, que se inspira na influencer Virginia Fonseca para criar conteúdos na internet.

