Duda Guerra fala pela primeira vez sobre o fim do namoro com Benício Huck

A influenciadora digital Duda Guerra falou pela primeira vez sobre o fim de seu relacionamento com Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck. Em entrevista ao portal Leo Dias divulgada nesta terça-feira, 13, ela ressaltou que cada um está seguindo seu caminho e não se falam mais.

“Loucura esses dias, né. A gente tá bem e cada um está seguindo seu próprio caminho agora. Cada um com um rumo na vida”, afirmou a jovem . Ela ainda admitiu que não esperava tamanha repercussão após a postagem e afirmou que não chegou a conversar com as outras adolescentes envolvidas na história.

Ao ser questionada se tem vontade de reatar o relacionamento com o jovem, ela afirmou: “Como eu falei, a gente não se fala mais e eu acho que já foi tudo esclarecido sobre essa situação”, garantiu.

E desabafou sobre ver seu nome envolvido na polêmica. “Olha, eu acredito que eu tenho uma cabeça boa para ligar com a internet. Eu acredito que tem pessoas que ficam doentes com esse negócio de julgamento e critica. Mas eu tento me blindar muito sobre essas situações. Eu posto muito conteúdo, mas eu consumo pouco, justamente para não ficar vendo essas coisas. Então eu acho que sou uma pessoa que consegue lidar bem com essas situações”, encerrou.

Por que Duda Guerra e Benício Huck se separaram?

O romance de Duda Guerra e Benício Huck entrou em crise por causa de rumores de ciúmes. Duda decidiu tirar satisfação com a influencer Antonela Braga, de 16 anos, durante uma viagem, após a menina pedir para seguir uma conta privada do filho de Angelica e Luciano nas redes sociais. Em pronunciamento, Antonela acusou Duda de ter protagonizado uma crise de ciúmes e ter gritado no corredor de um hotel.

Duda Guerra se pronunciou sobre o ocorrido e explicou sua versão da história. Na manhã da última sexta-feira, 9, Duda deixou de seguir Angelica e Luciano em suas redes sociais. Antes disso, ela já havia apagado fotos e vídeos com Benício de suas redes e ambos deixaram de se seguir. Os ex-sogros ainda seguem a menina.

