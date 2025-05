Duda Guerra exibe aliança em meio aos boatos de término com Benício Huck

A influencer Duda Guerra, de 16 anos, mostra a mão em que usa o anel de compromisso com Benício Huck, de 17, em meio aos rumores sobre término do casal

Na noite desta quinta-feira, 8, a influencer Duda Guerra, de 16 anos, surgiu, em uma série de vídeos publicados em seu perfil no Instagram, usando a aliança de compromisso com Benício Huck, de 17 . O episódio aconteceu em meio aos boatos de término do casal, que surgiram horas antes. A jovem e o filho de Luciano Huck e Angelica namoram há cerca de um ano.

Na ocasião, Duda apareceu mostrando as suas unhas feitas para os seus mais de 600 mil seguidores e falou sobre a escolha da cor do esmalte. É possível ver que a aliança de namoro com Benício permanece no dedo da influencer .

Polêmica

Duda Guerra também está no centro de uma briga virtual envolvendo o namorado, Benício e outras influenciadoras adolescentes. Isso porque Duda se desentendeu com a influencer Antonela Braga, de 16, em uma viagem, ao tirar satisfação com a jovem, que pediu para seguir o filho de Angelica e Luciano nas redes sociais.

Ambas se pronunciaram, na última terça-feira, 6, e o desentedimento se estendeu, inclusive, para outras influenciadoras que estavam na viagem, como Liz Macedo, de 15 anos, e Julia Pimentel, de 16.

Nesta quarta-feira, 7, Angelica, decidiu se manifestar sobre o caso e saiu em defesa da nora. No relato, ela classificou o episódio como “doloroso”. Confira!

Quem é Duda Guerra?

No terceiro ano do Ensino Médio, Duda se tornou conhecida desde que seu namoro com Benício se tornou público. Em entrevista recente à Quem, ela revelou qual profissão irá cursar e que se inspira em Virginia Fonseca para produzir conteúdos nas rede sociais.

"Eu pretendo fazer faculdade de Publicidade e Propaganda, que é uma carreira que vai me ajudar a seguir essa carreira de influencer, que é a que eu quero seguir pelo resto da vida", contou.

"Tento mostrar a realidade o máximo possível. Então, acaba sendo algo muito fácil para mim.", explicou ela, que não pensa em fazer carreira na TV. "Não é uma coisa que eu já tenha pensado, mas toda oportunidade é bem-vinda."

