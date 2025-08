Duda Guerra, ex-nora de Angélica, explica por que nunca mostra rotina de estudos

Duda Guerra, ex-namorada de Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, respodeu uma pergunta que costuma receber com frequência dos internautas

A influenciadora digital Duda Guerra, ex-namorada de Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, usou as redes sociais neste domingo, 3, para responder a uma pergunta que costuma receber com frequência dos internautas. Em um vídeo, ela explicou o motivo de não mostrar seus momentos de estudo.

“Gente, vou confessar uma coisa… Uma das perguntas que eu mais recebo de vocês é se eu estudo, porque eu posto tudo da minha vida e não posto estudando. E assim, normalmente, quando estou no meu momento de estudo, largo o celular, porque gosto de estar concentrada 100% naquilo, sabe? Porque, senão, parece que eu não aprendo”, explicou ela.

E ela complementou: “Aí, se deixo o celular aqui do lado, toda hora vou querer ver se entrou alguma notificação, se recebi alguma mensagem, sabe? Então, eu tipo, jogo meu celular em algum canto do meu quarto e só quando termino o meu estudo que volto para o celular, para as redes sociais, enfim. Mas hoje resolvi trazer um pouquinho dessa temática para vocês verem que sim, gente, eu estudo”.

Duda Guerra se emociona em desabafo

Recentemente, Duda Guerra comemorou uma conquista especial: ela alcançou a marca de 1 milhão de seguidores. Emocionada, a jovem fez um desabafo sobre os desafios que enfrentou para se manter na carreira.

"Sempre foi meu sonho. Desde criança eu sempre... desculpa [por estar chorando]. Eu estou muito emocionada. Mas, assim, eu sempre gostei muito de gravar. Eu sempre fui a pessoa da câmera, a pessoa que gostava de divertir outras pessoas e ter começado na internet foi um ato muito forte para mim".

Em outro momento, Duda Guerra ainda ressaltou a importância de sua rede de apoio nessa conquista. "Eu não seria ninguém sozinha, sabe? Então, assim, eu tô eu tô muito feliz, de verdade. Eu fico emocionada porque isso é muito mais do que um sonho para mim. É vida que eu sempre quis ter. Eu amo isso. Eu amo abrir a câmera e conversar com vocês todo dia, me sentir conectada e isso tudo é muito mágico". Veja o desabafo completo!

