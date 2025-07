Duda Guerra, ex-nora de Angélica, chora ao fazer desabafo: 'Tenho certeza'

A influenciadora digital Duda Guerra, ex-namorada de Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, celebrou uma conquista especial

A influenciadora digital Duda Guerra, ex-namorada de Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 14, para comemorar uma conquista especial: ela alcançou a marca de 1 milhão de seguidores. Emocionada, a jovem fez um desabafo sobre os desafios que enfrentou para se manter na carreira.

"Queria conversar com vocês porque, assim, todos os dias eu acordo e penso que a minha rede social, o Instagram... vou começar a me emocionar... É a melhor coisa que aconteceu assim na minha vida. Já sofri muito ataque pelo meu corpo, por estar exposta a várias coisas e as pessoas acham que pode falar o que quer e acham que a gente não tem sentimento", iniciou.

Em seguida, ela contou por que decidiu continuar: "Sempre foi meu sonho. Desde criança eu sempre... desculpa [por estar chorando]. Eu estou muito emocionada. Mas, assim, eu sempre gostei muito de gravar. Eu sempre fui a pessoa da câmera, a pessoa que gostava de divertir outras pessoas e ter começado na internet foi um ato muito forte para mim".

Segundo Duda, no início de sua carreira como influenciadora, sua intenção era transmitir a imagem de uma "garotinha perfeitinha", que só mostrava comida e looks. "Quando eu comecei a postar Stories todos os dias, eu ficava com muito medo do que as pessoas iam achar, dos meus amigos, seu ia ter apoio das pessoas e se eu ia ser julgada, se essas pessoas iam falar mal de mim, mas eu passei por cima de todo esse medo e comecei porque esse era meu sonho", pontuou.

" Eu tenho toda certeza do mundo que eu nunca conseguiria ser uma pessoa tão feliz, uma pessoa tão alegre e contente e satisfeita com a minha vida se eu não tivesse começado na internet. Tenho certeza que a minha vontade, esse meu amor, que foi o que me fortaleceu e me fez continuar, apesar de qualquer coisa, sabe? Então assim, não desista dos seus sonhos. Esse 1 milhão para mim, não é só um número, eu sei que são 1 milhão de pessoas. Tipo assim, 1 milhão de pessoas é muita coisa. sabe?"

Rede de apoio

Duda Guerra ainda ressaltou a importância de sua rede de apoio nessa conquista e finalizou: "Eu não seria ninguém sozinha, sabe? Então, assim, eu tô eu tô muito feliz, de verdade. Eu fico emocionada porque isso é muito mais do que um sonho para mim. É vida que eu sempre quis ter. Eu amo isso. Eu amo abrir a câmera e conversar com vocês todo dia, me sentir conectada e isso tudo é muito mágico".

Storie de Duda Guerra no Instagram