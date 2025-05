Duda Guerra, ex-de Benício Huck, revela tumor no braço: 'Crescimento anormal'

A influenciadora digital Duda Guerra, ex-namorada do filho de Angélica e Luciano Huck, falou sobre um marca que tem em seu braço

Duda Guerra, ex-namorada de Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, abriu uma caixinha de perguntas nos Stories para respondeu algumas curiosidades de seus seguidores.

Dentre as diversas perguntas que recebeu, uma internauta quis saber sobre a marca que a influenciadora digital tem no braço. A jovem, então, explicou que se tratava de uma hemangioma, o tumor benigno.

"Você tem uma marca no braço, fala sobre", disse a usuária. "É um hemangioma! Um hemangioma é um tumor benigno (não canceroso) formado por um crescimento anormal de vasos sanguíneos", respondeu Duda, postando uma foto de seu branço quando era criança.

Segundo o site Rede D'or, o hemangioma é um tipo de tumor benigno formado por vasos sanguíneos que se aglomeram em determinada região do corpo. Essas estruturas se apresentam de maneira entrelaçada, com aparência similar a um novelo de lã. Embora a maioria dos hemangiomas seja inofensiva e desapareça por conta própria, em alguns casos, pode ser necessário tratamento médico.

Não se sabe a causa do desenvolvimento de hemangiomas, mas sabe-se que eles resultam do crescimento excessivo de células endoteliais, que revestem os vasos sanguíneos. A maioria dos hemangiomas regride espontaneamente, sem necessidade de tratamentos. No entanto, se há complicações ou preocupações estéticas, algumas opções terapêuticas podem ser indicadas.

Em setembro do ano passado, Duda contou que descobriu um tumor benigno no joelho, que, apesar de não apresentar perigo, ele acaba lhe gerando incômodo. "(...)O tumor chama osteocondroma, eu tenho um no joelho esquerdo e eu descobri ele bem novinha, nunca tive problema com dor nem nada do tipo, mas de umas três semanas pra cá, eu tenho sentido muita dor nele", explicou na ocasião.

Confira:

Duda Guerra fala sobre tumor no braço - Foto: Instagram

Duda Guerra esclarece sua escolha pelo ensino a distância

Nesta segunda-feira, 26, Duda Guerra revelou, por meio de uma caixinha de perguntas nos stories, que está estudando a distância e explicou os motivos por trás da escolha. Ela também deixou claro que a decisão não tem relação com as recentes polêmicas, que envolvem o término com Benício Huck, filho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica.

"Respondendo todas as perguntas sobre esse assunto, sim, estou estudando online, de forma remota! Não teve absolutamente nada a ver com as todas as polêmicas, essa decisão já havia sido tomada antes. O objetivo disso tudo é eu ter mais tempo para fazer meu trabalho e minhas coisas pessoais que mantêm a minha saúde mental em dia (...)", explicou. Saiba mais!

Leia também:Duda Guerra relembra preconceito e faz confissão: "Negava até a morte"