Dorinha Duval se afastou da TV após matar o marido e foi condenada duas vezes

A atriz Dorinha Duval, que interpretou a primeira Cuca do Sítio do Picapau Amarelo, morreu aos 96 anos. A informação foi confirmada por sua filha, a atriz Carla Daniel, em um post nas redes sociais nesta quarta-feira, 21. Ao longo de sua carreira, ela deixou a vida artística após uma tragédia na vida pessoal.

Dorah Teixeira, mais conhecida como Dorinha Duval, nasceu em 21 de janeiro de 1929, em São Paulo. Ela iniciou sua carreira como vedete no teatro de revista nos anos 1950 e estreou na TV na novela Verão Vermelho (1969), da Globo.

Em seguida, esteve no elenco de outras tramas como Espigão(1974), O Feijão e o Sonho (1976), Maria, Maria (1978), e Sinal de Alerta (1978). Em 1977, foi convidada para interpretar a Cuca na primeira versão do Sítio do Picapau Amarelo. Contudo, sua carreira foi interrompida em 5 de outubro de 1980.

Durante uma briga com o então marido, o produtor publicitário Paulo Sérgio Garcia Alcântara, ela disparou tiros contra ele, que morreu horas depois no hospital. De acordo com informações do jornal O Globo, o desentendimento teria começado no quarto do casal após chegarem de uma festa.

Enquanto se preparava para uma viagem no dia seguinte, Dorinha ouviu o marido chamá-la repetidamente. Ao encontrá-lo deitado, pensou que ele queria ter relações sexuais, mas, segundo ela, ele teria dito: "Você é uma velha, não quero mais nada com você".

Ela ainda disse que foi agredida com chutes e tapas."Peguei o revólver e, a partir daí, não me lembro de nada, até quando o vi ensanguentado, caído no chão", recordou ela na época de seu depoimento à polícia segundo o jornal.

Condenada duas vezes

Dorinha Duval foi julgada duas vezes. O primeiro julgamento foi realizado em 17 de novembro de 1983 e, por cinco votos a dois, os jurados entenderam que ela agiu para se defender . Apesar disso, a atriz foi condenada a um ano e seis meses de prisão por excesso culposo — termo jurídico usado quando há exagero na forma de reagir, mesmo em legítima defesa.

Um novo julgamento foi realizado em 11 de março de 1989, com Dorinha sendo condenada a seis anos de prisão em regime semiaberto, que era a pena mínima para homicídio simples. Com isso, ela tinha o dia livre e precisava passar apenas a noite na cadeia. Afastada da TV, se tornou artista plástica.

A última aparição de Dorinha na televisão foi uma participação especial no último capítulo de Belíssima, em 2006, como ela mesma.

