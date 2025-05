Dorinha Duval, atriz que viveu a Cuca no Sítio do Picapau Amarelo, morre aos 96 anos

A atriz, Dorinha Duval, que ficou conhecida por interpretar a primeira Cuca do Sítio do Picapau Amarelo, morreu aos 96 anos

A atriz, Dorinha Duval, que ficou conhecida por interpretar a primeira Cuca do Sítio do Picapau Amarelo, morreu aos 96 anos. A informação foi confirmada por sua filha, a atriz Carla Daniel, por meio de uma nota publicada nas redes sociais nesta quarta-feira, 21.

"É com tristeza, mas alivio que nos despedimos. Mãe, avó, amiga e que nos trouxe bons momentos de alegria para o público brasileiro. Te amo", declarou ela. A causa da morte ainda não foi divulgada.

E os internautas lamentaram a perda. "Receba meu carinho. Que ela vá na luz do amor de todos!", disse uma. "Sinto demais, amiga amada.Descansou e vai com muita luz e paz para um plano encantado. Beijo no seu coração", comentou outra. "Meus pêsames e meus melhores sentimentos", escreveu uma terceira pessoa.

Carreira de Dorinha Duval

Dorah Teixeira, mais conhecida como Dorinha Duval, nasceu em 21 de janeiro de 1929, em São Paulo. Ela iniciou sua carreira como vedete no teatro de revista nos anos 1950 e estreou na TV na novela Verão Vermelho (1969), da Globo.

Em seguida, esteve no eleco de Irmãos Coragem (1970), Minha Doce Namorada (1971), Selva de Pedra (1972) e O Bem-Amado (1973), em que interpretou Dulcinéia, uma das três irmãs da família Cajazeira. Ainda na década de 1970, fez parte de outras novelas na Globo: O Espigão(1974), O Feijão e o Sonho (1976), Maria, Maria (1978), e Sinal de Alerta (1978).

Em 1977, foi convidada para atuar na primeira versão do Sítio do Picapau Amarelo. No infantojuvenil, ela viveu a bruxa Cuca, um jacaré com cabelos loiros que infernizava a vida dos moradores do Sítio. A última aparição de Dorinha na televisão foi uma participação especial no último capítulo de Belíssima, em 2006, como ela mesma.

