Dona Ruth é vista chorando após perder guarda do neto, diz colunista

Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça, não conteve as lágrimas após o cantor Murilo Huff ganhar a guarda provisória de Leo

Dona Ruth foi vista chorando muito em uma churrascaria em Goiânia (GO) na noite desta segunda-feira, 30. A informação é da colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles.

Segundo a publicação, a mãe da cantora Marília Mendonça (1995-2021) não conseguiu segurar o choro após a audiência em que o cantor Murilo Huff obteve a guarda provisória de Leo, de cinco anos.

Ela compareceu à inauguração do Instituto Marília Mendonça, projeto social criado em homenagem à cantora, e fontes da colunista revelaram que Ruth estava bastante abalada. Algumas pessoas que estavam no local a abraçaram e deixaram palavras de consolo.

Após a audiência de conciliação que aconteceu no Fórum Cível de Goiânia, a mãe da cantora sertaneja mostrou alguns itens que guarda de Leo. Nos Stories do Instagram, dona Ruth comoveu os seguidores ao exibir os sapatos de bebê do menino, as fotos dele pequenininho e também o restante do cordão umbilical que caiu do umbigo do garoto.

Fafá de Belém surge com Dona Ruth e confessa sobre Marília Mendonça

A cantora Fafá de Belém usou as redes sociais nesta terça-feira, 01, para compartilhar um registro da inauguração da nova sede do Instituto Marília Mendonça, que aconteceu em Goiânia. Na publicação, ela posou ao lado de Dona Ruth Moreira e falou sobre a cantora Marília Mendonça (1995-2021).

"Ontem participei da inauguração da nova sede do Instituto Marília Mendonça, um sonho antigo dessa artista tão essencial para a música e para a vida de tantas mulheres brasileiras. Há meses, eu vinha conversando com Dona Ruth sobre o instituto e sobre a importância que Marília tem, por ter dado voz ao que chamamos de real empoderamento feminino — com alegria, força, coragem e verdade", disse ela em um trecho. Veja o post completo!

