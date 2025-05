A apresentadora Déa Lúcia posa em companhia de Gael e Romeu, de cinco anos, ao mostrar a homenagem póstuma feita para o filho, Paulo Gustavo

Neste domingo, 25, a apresentadora Dona Déa Lúcia, de 77 anos, passou o dia ao lado dos netos, Gael e Romeu, de cinco anos . Os meninos são filhos do comediante Paulo Gustavo (1978-2021), que morreu em decorrência de complicações da covid-19 , e do médico Thales Bretas.

Na ocasião, a veterana se declarou às crianças ao mostrar a homenagem que o filho recebeu nesta semana:

"Tarde deliciosa com meus netinhos, aproveitando para mostrar a eles que o papai Paulo recebeu uma linda homenagem nesta semana. A presença deles transforma meus dias. Só posso ser grata à vida por tudo que ela me proporciona. Bom domingo a todos e aproveitem a família de vocês! (Daqui a pouco tô de volta no @domingao)", escreveu ela, que participa do Domingão do Huck, na legenda da publicação.

No dia 20 de maio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregou a Ordem do Mérito Cultural, maior honraria pública do setor cultural brasileiro, no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro.

O humorista Paulo Gustavo recebeu a medalha in memoriam, assim como a cantora sertaneja Marília Mendonça (1995-2021), que morreu em um acidente de avião.

Déa Lúcia e Thales Bretas marcam presença em exposição sobre Paulo Gustavo

Em abril, Déa Lúcia e Thales Bretas marcaram presença na inauguração da exposição Rir é um Ato de Resistência, em homenagem a Paulo Gustavo.

O evento aconteceu no MAC, em Niterói. Os dois posaram juntos e Déa Lúcia não conseguiu segurar as lágrimas ao relembrar a trajetória do filho, que nos deixou com apenas 42 anos. Confira!

