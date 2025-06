Dona Déa conta detalhes da criação dos netos com o genro, Thales Bretas: ‘Perfeita’

A apresentadora Déa Lúcia abre o coração sobre a rotina de criação dos netos, filhos de Paulo Gustavo e Thales Bretas; saiba detalhes!

A apresentadora Déa Lúcia, de 77 anos, abriu o coração e falou sobre a criação dos netos, Romeu e Gael, filhos do humorista Paulo Gustavo (1978-2021) e Thales Bretas. Em entrevista, Dona Déa revelou que as crianças vivem com o genro e são muito próximas dos avós.

"Acabei de receber um vídeo: 'Vovó, olha aqui, ó... O dente caiu'. Eu estava com rolinho no cabelo, fazendo palhaçada, e ele falou: 'Vovó, está parecendo a dona Hermínia!'", comentou a apresentadora em entrevista ao Splash.

Déa Lúcia comentou sobre os desafios da convivência familiar. “Tem dia que quero enforcar o Thales, tem dia que ele quer me enforcar, tem dia que eu quero enforcar a Juju, minha filha... Coisa normal da vida. Mas a nossa relação é perfeita” .

Dona Déa ressaltou que os meninos crescem conhecendo a história de Paulo Gustavo. "Eles falam: 'Vovó, o papai Paulo vivia de roupa de mulher quando fazia a dona Hermínia, né?'. Estão cada vez mais conscientes. Desde pequenos ouvem o Thales falar do 'papai Paulo'”, revelou.

"Eles sabem que o papai virou uma estrelinha... Eles veem as roupas, as botas, querem entrar no quarto do pai para pegar os sapatos... Normal, como toda criança”, finalizou a apresentadora.

Curiosidades sobre os netos

Dona Déa Lúcia participou do "Conversa com Bial" com aquele jeitinho peculiar e sincero. No programa, a mãe do falecido Paulo Gustavo bateu um papo animado e se divertiu: "Estou tão nervosa que, se eu passar mal, você tem que me levar de jatinho", brincou com o apresentador.

A famosa surpreendeu ao falar mais sobre a personalidade dos netos Romeu e Gael, de 5 anos, filhos de Paulo Gustavo e Thales Bretas, e disse que os pequenos tem tiradas de humor que fazem a alegria da casa:

"São terríveis de levados. Tem cada coisa que surpreende a gente. O Romeu, o mais fofinho de olhinho verdinho, sentou, estava tomando café lá em casa e disse: 'Vovó, você tem que cortar essa pelanca aqui. Tem que fazer botox e laser'...", disse; confira mais detalhes!

