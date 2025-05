Doença da filha de Vera Viel, viagem de Preta Gil aos EUA e polêmica na família Huck marcam a semana

A cantora Preta Gil e a filha de Vera Viel estão entre os destaques da semana no mundo das celebridades

Após deixar a TV, Rodrigo Faro (51) vive um momento delicado ao lado da filha, Maria Viel Faro (16). O apresentador, que já vinha apoiando a esposa, Vera Viel (49), em sua batalha contra o câncer, agora também precisa cuidar da herdeira, diagnosticada com um problema de saúde.

Nesta semana, também ganharam destaque a viagem de Preta Gil (50) aos Estados Unidos para uma nova etapa do tratamento contra o câncer, a polêmica envolvendo a família Huck e a morte do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica aos 89 anos.

A filha de Faro e Viel foi diagnosticada com escoliose, condição que provoca uma curvatura anormal da coluna vertebral. Maria iniciou nesta semana um tratamento com uso de colete ortopédico, que deve durar até um ano. O uso é recomendado por cerca de 18 horas por dia.

Preta desembarcou em Washington, nos EUA, para uma nova fase de acompanhamento contra o câncer de intestino, diagnosticado em 2023 e que voltou a se manifestar em quatro áreas diferentes do corpo após uma aparente cura.

Em dezembro de 2024, a cantora foi submetida a uma cirurgia de 18 horas para a retirada de tumores nos linfonodos, no ureter e no peritônio. Agora, ela passará por consultas e exames em hospitais renomados para avaliar a possibilidade de aderir a tratamentos experimentais inovadores.

Duda Guerra (16) não está mais namorando Benício Huck (17), filho de Angélica (51) e Luciano Huck (53). O término ocorreu após uma polêmica envolvendo Duda e outras influenciadoras. A repercussão negativa teria incomodado a família Huck, que prefere manter a discrição.

A situação ganhou novos contornos após Angélica curtir, supostamente por engano, um comentário que criticava a exposição pública causada por Duda. A apresentadora afirmou que a curtida foi um erro da equipe ao apagar comentários em suas redes sociais.

Por fim, o mundo político se despediu nesta semana de José "Pepe" Mujica, ex-presidente do Uruguai, que morreu na última terça-feira, 13, aos 89 anos. A causa da morte não foi divulgada oficialmente, mas sabe-se que ele enfrentava um câncer no esôfago, diagnosticado em abril de 2024, e também convivia com uma doença autoimune que comprometia seus rins. Nos últimos dias, seu estado de saúde era considerado crítico.