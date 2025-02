Documentário revela novos detalhes chocantes da morte de Matthew Perry

Um novo documentário revelou alguns detalhes chocantes sobre a morte do ator Matthew Perry, que morreu em outubro de 2023

O novo documentário Matthew Perry: A Hollywood Tragedy, que pode ser traduzido como Matthew Perry: Uma Tragédia de Hollywood, revelou como foram os últimos dias de Matthew Perry, que morreu em outubro de 2023.

Ao que parece, o ator recebeu 27 doses de cetamina nos três dias que antecederam a sua morte. O documentário traz o procurador dos Estados Unidos, Martin Estrada, que liderou a investigação. Segundo Estrada, os responsáveis não eram apenas profissionais de saúde, mas também oportunistas que sabiam o que estavam fazendo.

O nome do Dr. Salvador Plasencia surge no centro do documentário, que alega que mensagens de texto mostram que ele via o vício de Perry como uma oportunidade de lucro. Além disso, a suposta traficante Jasveen Sangha, conhecida como Rainha da Cetamina também está na mira da Justiça.

Cinco pessoas foram presas na investigação sobre a morte de Perry, incluindo dois médicos, seu assistente de longa data e um suposto traficante de drogas. Enquanto alguns aguardam julgamento em março de 2025, o ex-assistente pessoal de Perry, Kenneth Iwamasa, já se declarou culpado por distribuir cetamina, resultando em morte.

"No passado, costumávamos chamar esses casos de 'mortes por overdose' e colocávamos mais culpa na vítima. Não fazemos mais isso", disse Estrada, ressaltando que agora o foco é responsabilizar traficantes e prescritores imprudentes.

Perry sempre foi aberto sobre suas lutas contra o vício e o abuso de substâncias. Sua autópsia confirmou que a causa da morte foi devido aos efeitos agudos da cetamina.

Luto

Lisa Kudrow, famosa por dar vida para Phoebe na série Friends, falou sobre a morte de Matthew Perry, em outubro de 2023, e o processo de luto. Em nova entrevista ao ET!, a atriz falou sobre Lydia, sua personagem em No Good Deed, série de comédia da Netflix, quando foi perguntada se a personagem, que vive problemas e como a série, a ajudou a lidar com a dor.

"Não sei se isso ajudou em algo. É outra 'pessoa', e uma tragédia diferente. Mas as coisas meio que se encontram e eu não sabia o que era eu [sentindo] e o que era [da personagem], 'estou misturando as coisas?'", contou a atriz. "Às vezes isso era um problema", admitiu. "Então não se isso me ajudou, tanto para fazer a Lydia quanto pessoalmente no meu luto", afirmou.

