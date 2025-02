DJ sofre amputações após infecção grave no hospital. Saiba quem é

Saiba quem é o DJ que sofreu amputações em seu corpo após 40 dias internado em coma em um hospital no Rio de Janeiro

O DJ e jornalista Julio Cesar Trindade, de 35 anos, sofreu amputações nos membros inferiores após ficar 40 dias em coma em um hospital do Rio de Janeiro e sofrer uma infecção hospitalar grave. Inicialmente, ele foi internado para fazer uma cirurgia contra a apneia do sono, mas ficou 75 dias internado ao desenvolver uma infecção generalizada grave ao contrair uma superbactéria resistente a antibióticos.

Em decorrência, ele sofreu sequelas em seu corpo, como amputação da perna esquerda, de dedos do pé e da mão direita, e perda auditiva no lado esquerdo.

De acordo com o Jornal O Globo, Julio foi internado para fazer uma cirurgia ortognática para corrigir distúrbios do sono. Porém, ele sofreu insuficiência respiratória e pneumonia broncoaspirativa, causada por infecção hospitalar. Quando acordou do coma, 40 dias depois, ele recebeu a notícia de que passou por 13 cirurgias, duas paradas cardíacas e sofreu amputações.

Agora, ele processa o hospital e o plano de saúde em busca dos responsáveis pelos danos que sofreu.

Quem é Julio Trindade?

O DJ Julio Cesar Trindade nasceu na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e se tornou DJ aos 19 anos. Ele é jornalista e também já trabalhou como assessor parlamentar na Câmara do Rio.

Ele é casado com a jornalista Maira Gama e tem um filho, João Francisco, que nasceu poucos dias após o pai receber alta hospitalar. Ele é torcedor do Botafogo e mora no Rio de Janeiro.