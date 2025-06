Divórcio de Virginia, atitude de Murilo Huff e boatos sobre Amado Batista marcam semana

Últimos sete dias foram agitados para famosos como Virginia, Zé Felipe, Murilo Huff e Amado Batista; confira os principais momentos da semana

Os últimos dias foram bastante agitados para celebridades como Murilo Huff (29), Virginia Fonseca (26) e Amado Batista (72). Pensando nisso, a CARAS Brasil organizou um resumo da semana, com os principais acontecimentos da vida dos famosos; confira a seguir!

A semana começou com um momento emocionante para o cantor MC Guimê (32) e a namorada, Fernanda Stroschein (28). No domingo, 22, os dois promoveram uma festa para revelar o gênero do bebê que esperam. A surpresa veio ao descobrirem que serão pais de uma menina, chamada Yarin.

Já na segunda-feira, 23, as atenções foram voltadas para o cantor Murilo Huff. De acordo com informações do portal LeoDias, ele teria entrado na Justiça para pedir a guarda de Leo (5), seu filho, fruto do relacionamento com Marília Mendonça (1995-2021). Atualmente, a guarda do pequeno é compartilhada entre o pai e a avó materna, Dona Ruth (56).

A semana seguiu e, na terça-feira, 24, uma notícia triste abalou muitos brasileiros. Juliana Marins (26), brasileira que caiu em uma trilha de uma região vulcânica na Indonésia, foi encontrada sem vida na região. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Wandyk Allison explicou os motivos prováveis que a levaram à morte.

O corpo da jovem foi retirado do local na quarta-feira, 25, e no mesmo dia o jogador de futebol Alexandre Pato (35) se oferceu para cobrir os custos, direcionados à família de Juliana, para o translado do corpo da jovem até o Brasil.

Já na quinta-feira, 26, Virginia se tornou assunto ao compartilhar uma reflexão em seu perfil do Instagram. A frase foi publicada pouco após a notícia de que seu ex-marido, Zé Felipe (27), teria entrado com o processo de divórcio no Tribunal de Justiça de Goiás. "Quem carrega o próprio balde dá valor a cada gota d'água", diz o texto.

Por fim, a sexta-feira, 27, amanheceu com os olhares voltados ao pronunciamento de Amado Batista e sua esposa, Calita Franciele (23). Os dois, que oficializaram a união durante uma cerimônia no dia 15 de março, são alvos de uma polêmica que envolve um boato de traição por parte do artista. Porém, através das redes sociais, eles asseguraram que vivem a melhor fase da relação.

