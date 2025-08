Divórcio de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães não terá divisão de bens. Entenda

O influenciador Carlinhos Maia surpreende ao revelar informação inédita sobre o fim do casamento de 15 anos com Lucas Guimarães

O influenciador digital Carlinhos Maia surpreendeu ao revelar uma informação inédita sobre o fim do casamento com Lucas Guimarães. Em um depoimento nas redes sociais, ele contou que os dois se casaram com separação de bens, ou seja, eles não vão precisar passar pela divisão dos bens durante o divórcio .

Na separação de bens, cada um sai do casamento com o que conquistou em seu nome ao longo da vida conjugal. Carlinhos informou que vai continuar sendo o dono de sua mansão luxuosa na Grande São Paulo e Lucas vai se mudar para um apartamento na capital paulista. "Outra pergunta que me fazem, uns por preocupação, outros por curiosidade ou só para querer ver guerra: ‘Carlinhos, todos os imóveis são seus? Não são do casal?’. Presta atenção! O Lucas não é pobre, não, meus amores. O Lucas ganha milhões de reais e a gente sempre foi muito claro nas nossas coisas. A gente casou com separação de bens e nunca falamos sobre isso, mas no papel é assim. Agora, na vida real, vou estar aqui para tudo que ele quiser ", disse ele.

E completou: "Vocês sabem que eu sempre gostei dessa coisa de casa, decorei a casa, e o Lucas nunca foi dessa vibe. Lucas é artista, mais artista do que eu. Essa casa, o meu apartamento em Maceió, era o meu maior sonho. Um sonho meu, e eu coloquei todo o meu dinheiro ali. Eu sou um comunicador, e a minha forma de não me entristecer 100% é me jogar no meu trabalho. E qual é o meu trabalho? Criar conteúdo para vocês, entendeu? E dentro desse conteúdo vêm as fases da minha vida. O Lucas vai aparecer sempre que ele quiser e estiver".

Por fim, Carlinhos declarou que a separação foi amigável e eles não ficaram sem se falar. "Então, não achem que a gente vai ficar inimigos: ‘Nossa, que super maturidade’. Não é isso, pô! Foram 15 anos (juntos). Não é sobre maturidade, é sobre gratidão. É gratidão e parceria! Teve coisas negativas? Teve! Mas teve tantas coisas positivas. A gente mudou a vida das nossas famílias para sempre. Tem coisa mais positiva que essa?", declarou.

Passo a passo do anúncio e os rumores sobre a separação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães:

Anúncio oficial – Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram oficialmente o fim do casamento nas redes sociais no sábado, 26 de julho. Tempo juntos – Eles estiveram juntos por 15 anos, compartilhando sonhos, alegrias, tristezas e amor. Comunicado conjunto – O comunicado explicava que, embora se amassem, decidiram seguir caminhos separados. Gratidão pelo relacionamento – A separação foi descrita como um passo em paz, com gratidão pelo amor que os uniu. Decisão madura – O casal afirmou que a decisão não foi tomada de última hora e que, após uma separação anterior, entenderam que precisavam de mais tempo para reavaliar a relação. Pedido de respeito – Eles pediram que o público respeitasse seu espaço e evitasse maldades, picuinhas e notícias falsas. Motivo da separação – Rumores surgiram sobre o motivo do término, apontando que Carlinhos Maia teria descoberto sua bissexualidade ao se interessar por uma mulher chamada Duda. Relação com Duda – Carlinhos e Duda, influenciadora digital, já haviam feito lives juntos, mas a publicação esclareceu que não houve traição. Distância entre o casal – Outro fator que teria contribuído para a separação foi a distância emocional entre Carlinhos e Lucas.

Pedido de desculpas de Carlinhos Maia

O humorista Carlinhos Maia voltou a encontrar a influencer Duda Luvisneck nas redes sociais. Os dois fizeram uma live na internet na noite de terça-feira, 29, após ela ter sido apontada como pivô na separação dele e Lucas Guimarães. Então, ele aproveitou a oportunidade para se desculpar com ela.

“Você tá de boa? Antes de mais nada queria pedir desculpas a você, bem-vinda à minha vida, é isso aí”, disse ele sobre a exposição do fim do seu casamento e as especulações. Por sua vez, ela respondeu: “Tem que tá de boa né! Vou fazer o quê? Não tem outra opção”.

Logo depois, Carlinhos fez elogios para a amizade deles. "Não, é sério. Você é massa! Eu acho que você foi uma pessoa que eu me conectei muito aqui, isso é fato né? Tanto é que eu te chamei para vir aqui em casa, e me conectei mais ainda, porque eu sou assim, eu sou 8 ou 80, quando eu gosto de alguém, cabo. As pessoas ficam muito doidas com isso de gay, hetero, se traiu, não traiu, coisa chata do cacete. Mas a nossa vibe bateu e pronto”, disse ele. Em resposta, ela apenas disse: "É questão de energia né, bateu energia é isso aí".

