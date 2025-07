Divorciados, Virginia Fonseca e Zé Felipe passam o dia juntos e com os filhos

Virginia Fonseca e Zé Felipe reaparecem juntos em momento especial com seus três filhos em parque de diversões

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe reapareceram juntos nesta sexta-feira, 25. Oficialmente divorciados há alguns dias, os dois se reencontraram em momento com os filhos.

O ex-casal levou os três filhos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de 10 meses, para passarem um dia no parque de diversões em Goiânia. A família foi junta aos brinquedos e as crianças adoraram o dia ao lado dos pais.

Nas redes sociais, Virginia e Zé fizeram um post juntos com uma foto ao lado dos herdeiros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipe)

Os detalhes do divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe

O divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe já foi finalizado. De acordo com o colunista Leo Dias, os dois já chegaram a um acordo e o processo foi finalizado na Justiça de Goiás. Conheça os detalhes:

O divórcio foi finalizado em apenas 3 semanas e de forma amigável. Com a separação no papel, Virginia volta a usar o seu nome de solteira, que é: Virginia Pimenta da Fonseca Serrão.

Os dois eram casados sob o regime de comunhão parcial de bens. Com isso, o processo de divisão do patrimônio ainda segue em aberto porque envolve mais detalhes. Assim, eles ainda vão discutir como será a divisão dos bens, que segue pendente no divórcio deles.

Até o momento, eles apenas definiriam a guarda dos filhos. A guarda dos 3 filhos do casal será compartilhada entre o pai e a mãe, com residência fixa das crianças sendo a casa de Virginia. Zé poderá visitar os filhos com frequência e pode buscá-los após avisar com 24 horas de antecedência.

Inclusive, Zé Felipe pagará a pensão alimentícia de R$ 20 mil para cada filho - sendo o total de R$ 60 mil por mês.

Leia também: Virginia Fonseca revela detalhes da reforma em sua mansão