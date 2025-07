Divorciada, Virginia manda recado ao ir trabalhar: 'Interesseira'

Separada de Zé Felipe, Virginia manda recado ao postar foto pegando jatinho para ir trabalhar em São Paulo sem os filhos; veja

A influenciadora digital Virginia Fonseca mandou um recado ao fazer uma publicação em sua rede social. Neste domingo, 13, a empresária compartilhou fotos entrando em seu avião com o desenho da famíia e colocou a música Interesseira de Luísa Sonza.

Divorciada de Zé Felipe e sem os três filhos, a famosa embarcou em seu jatinho particular para trabalhar em São Paulo e usou a canção da artista para ironizar as críticas que recebe. Na letra de Sonza diz: "Eu fazendo o meu trabalho, escutando só besteira Sem talento, sem graça, forçada Como é me ver com milhões dizendo que eu não valia nada?".

"Bora pra SP pra uma semana de trabalho, que Deus nos acompanhe", escreveu a apresentadora do SBT na legenda. Nos comentários, os internautas reagiram. "Amei a música", aprovaram. A ex-sogra, Poliana Rocha, deixou uma carinha de apaixonada para a mãe de suas netas.

Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca estava viajando com amigos em Governador Valadares, em Minas Gerais. Ao surgir com uma amiga, que também acabou de se separar, a famosa foi alvo de rumores de um possível affair. Por isso, ela se pronunciou e reagiu ao ver os boatos.

Vaza conversa em vídeo de Virginia e gera confusão

Nesta quinta-feira, 10, aconteceu a festa de mesversário de José Leonardo na mansão de Virginia Fonseca. Zé Felipe marcou presença com sua família e até posou ao lado da ex-esposa. Durante a reunião, a empresária fez vários stories e em um deles vazou uma frase que chamou a atenção dos internautas.

Ao gravar a amiga comendo, a apresentadora do SBT acabou deixando escapar a conversa das pessoas que estavam presentes. E, uma voz de mulher fez um comentário de Zé Felipe que gerou confusão na internet. Alguns internautas entenderam que a mulher teria dito "Zé Felipe pegou a bailarina". Enquanto isso, outros fãs falaram que ela teria dito "O Zé Felipe pegou para mim…". Veja o vídeo aqui!

