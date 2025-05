Discreta, Marisa Monte faz aparição rara após treinar em academia no RJ

A cantora Marisa Monte é clicada saindo de uma academia na Gávea, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 8; artista é raramente vista fora dos palcos

A cantora Marisa Monte, de 57 anos, fez uma rara aparição pública nesta quinta-feira, 8, saindo de uma academia após realizar o sua rotina de exerícios na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro . Discreta, ela foi fotografada usando óculos escuros e um look composto por uma regata ecalça legging pretas e tênis. De acessório, a famosa optou uma bolsa.

A cantora faz poucas aparições públicas. Isso porque ela segue uma vida longe dos holofotes e mantém as suas redes sociais destinadas apenas aos assuntos profissionais.

Confira, abaixo, a série de registros:

Por onde anda Marisa Monte?

Discreta em relação à vida pessoal, atualmente a artista é casada com Diogo Pires Gonçalves, com quem está junto desde 2008, e tem uma filha, Helena, de 16 anos. De 1996 a 2001, ela também viveu um romance com o músico Davi Moraes e, de 2002 a 2007, foi casada com o músico Pedro Bernardes, com quem teve Mano Wladimir, de 22 anos.

Além deles, Monte já viveu um relacionamento com o jornalista Nelson Motta e o músico Nando Reis, nos anos 1990.

Nando Reis abre o jogo sobre a relação com Marisa Monte

No ano passado, Nando Reis decidiu, inclusive, falar sobre a relação com a sua ex-namorada. Em entrevista ao jornal Extra, o cantor revelou o segredo para manter a amizade:

"As relações vão encontrando outras formas ao longo do tempo. É como no caso dos Titãs, por exemplo. Antes, nos víamos todos os dias, depois ficamos anos sem nos encontrarmos. Até que tem o momento que a gente se reencontra e tudo acontece", iniciou. Confira!

