Discreta, filha de Claudia Raia faz rara aparição com o namorado em festa no Rio

Filha dos atores Claudia Raia e Edson Celulari, Sophia Raia marcou presença em uma festa de Carnaval no Rio de Janeiro ao lado do namorado, Felipe Lati. Esbanjando beleza, a jovem de 22 anos foi fotografada com o amado por paparazzi de plantão na entrada do evento.

Para curtir a noite, Sophia apostou em um vestido azul escuro decotado e transparente, com detalhes em paetê no busto. O namorado da jovem, por sua vez, escolheu uma camisa verde e uma calça bege para aproveitar a festa.

Enzo Celulari, irmão mais velho de Sophia Raia, também esteve na celebração. Além dos filhos de Claudia Raia e Edson Celulari, famosos como Marina Ruy Barbosa, João Silva e Bruno Fagundes marcaram presença no evento carnavalesco.

Discreta, Sophia Raia possui um perfil privado nas redes sociais e costuma fazer raras aparições em publicações da família em datas especiais, como aniversário e festas. Felipe Lati, com quem a jovem está namorando desde 2021, é analista de banco de investimento e estudou finanças em uma faculdade renomada nos Estados Unidos.

Confira as fotos de Sophia Raia com o namorado:

Sophia Raia com o namorado, Felipe Lati - Foto: Brazil News

Claudia Raia mostra festa de aniversário intimista da filha em Paris

Recentemente, Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a comemoração intimista do aniversário de sua filha, Sophia Raia. A menina, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Edson Celulari, completou 22 anos no dia 15 de janeiro.

Para comemorar a data especial, Sophia viajou com a família para Paris, na França, e após passear pela cidade, ganhou um bolo de aniversário para celebrar o novo ciclo. No vídeo postado no Instagram, a jovem aparece cantando o 'parabéns pra você' ao lado da mãe, dos irmãos, Enzo Celulari e Luca, do padrasto, Jarbas Homem de Mello, e uma amiga; confira detalhes!

