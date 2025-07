Discreta, Carla Salle exibe barrigão de grávida em evento; veja fotos

A atriz Carla Salle está à espera de seu primeiro filho com o ator Gabriel Leone e posou para fotos exibindo a barriguinha de gravidez

A atriz Carla Salleestá à espera de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o ator Gabriel Leone. Nesta quarta-feira, 30, ela marcou presença no Prêmio Grande Otelo, no Rio de Janeiro, e posou para as fotos mostrando a barriguinha de gravidez.

Para o evento, a artista apostou em um vestido longo preto, de manga comprida, que realçou a silhueta da gestação. O visual foi complementado com acessórios como brincos dourados, colar longo e uma bolsa preta pequena. Nos pés, ela optou por um sapato preto e fechado.

Carla Salle - Fotos: Victor Chapetta - Agnews

Como Carla Salle anunciou a gravidez?

Carla e Leone se conheceram nos bastidores da Globo e oficializaram a união em uma cerimônia intimista em maio de 2024. Discretos quanto à vida pessoal, os atores optaram por não anunciar a gravidez nas redes sociais.

Durante a festa de lançamento da novela Guerreiros do Sol, no Rio de Janeiro, a atriz apostou em um look que revelou a barriga de sua primeira gravidez. "Eu tô muito feliz. É um momento muito especial pra mim. Sempre mantive nossa vida mais privada e pessoal, e acho que eu quero continuar nesse caminho. Mas o que a gente pode compartilhar é que eu estou muito feliz, estamos muito felizes", ela declarou em entrevista ao Gshow.

Como foi o casamento de Gabriel Leone e Carla Salle?

Em maio do ano passado, Gabriel e Carla oficializaram a união em uma cerimônia intimista e sofisticada, que aconteceu em meio à natureza no Rio de Janeiro. Em entrevista à Vogue, o casal revelou detalhes do evento, que aconteceu pela manhã, no campo.

Após a troca de alianças, os noivos receberam apenas familiares e amigos próximos para um almoço reservado. Para a ocasião, Carla usou um vestido branco de seda com cauda de renda em estilo romântico, enquanto Gabriel optou por um terno tradicional.