Diretor-assistente de 'Emily in Paris' morre durante gravações da série

Segundo o jornal La Repubblica, o diretor-assistente Diego Borella morreu quando se preparava para gravar a série em um hotel de Veneza

Diego Borella, diretor-assistente de Emily in Paris, morreu durante a filmagem da série da Netflix. A informação é do jornal italiano La Repubblica.

Segundo a publicação, ele estava se preparando para gravar as últimas cenas no hotel Danieli, em Veneza, quando teve supostamente uma parada cardíaca. A equipe que estava no set de filmagem tentou reanimá-lo, mas não tiveram sucesso. Após ocorrido, as gravações, estavam previstas para terminar ainda nesta semana, foram suspensas temporariamente.

O jornal Telegraph teve acesso a um comunicado do Serviço de Saúde de Veneza que afirmou: "Nossa ambulância chegou às 18h42 (da noite de quinta-feira). Os médicos tentaram ressuscitá-lo. Mas, no final, todos os esforços foram infrutíferos. Por volta das 19h30, ele foi declarado morto."

Diego Borella tinha 47 anos. Ele já havia trabalhado com cinema, artes visuais e literatura. Além disso, segundo o portal The Mirror, o diretor tinha começado escrever contos de fadas e histórias infantis.

A 5ª temporada de Emily em Paris estreia no dia 18 de dezembro. A série conta a história de Emily Cooper, interpretada pela atriz Lily Collins, que agora está trabalhando na Agence Grateau, em Roma, marcando uma nova fase na vida da personagem.

Ator Grande Otelo Filho morre aos 70 anos no Rio de Janeiro

O ator Carlos Sebastião Vasconcelos Prata, mais conhecido como Grande Otelo Filho, faleceu aos 70 anos na madrugada de quarta-feira, 20, em decorrência de complicações cardíacas. O artista estava internado em um hospital na zona sul do Rio de Janeiro.

De acordo com informações do site 'G1', Hugo Gross, presidente do SATED/RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro), ajudou a arrecadar fundos para o sepultamento, uma vez que o artista passava por dificuldades financeiras. O corpo será sepultado no Cemitério do Catumbi nesta quinta-feira, 21.

Carlos era filho do humorista e compositor Grande Otelo, que partiu em 1993. Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, cedida em 2021, o ator contou que sempre sentiu muita pressão na carreira devido ao sucesso do pai.

"O meu pai foi uma pessoa incrível, tínhamos uma relação muito próxima. Ele era um grande amigo. Ao mesmo tempo, ser filho de Grande Otelo sempre teve um peso muito grande sobre mim em todos os sentidos. Muitas pessoas se aproximavam por interesse. Também fui muito cobrado e comparado a ele", disse, na época.

Seu último trabalho nas telinhas foi em 'Gênesis', novela bíblica da Record TV, exibida em 2021. Na época, Grande Otelo Filho chegou a celebrar seu retorno à TV após anos de afastamento. "Estar de novo num set de gravação foi muito simbólico para mim. Me senti renascendo. Estou animado, quero fazer novos projetos", comemorou o artista, na ocasião. Em 2022, segundo informações do jornalista Ancelmo Góis, do jornal O Globo, o ator virou pessoa em situação de rua e vivia perto de um hotel no centro do Rio de Janeiro.

