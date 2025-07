Diogo Vilela relembra fim de contrato com a Globo e revela medo: 'Tive que lutar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Diogo Vilela conta detalhes do término de contrato com a Globo

Consagrado por seus papéis marcantes na televisão brasileira, o ator Diogo Vilela (67) viu sua trajetória profissional tomar um novo rumo após o fim de seu contrato com a TV Globo em 2015. Dono de um talento versátil e reconhecido em novelas, séries e humorísticos, ele revelou à CARAS Brasil o receio que sentiu ao encerrar um ciclo de décadas na emissora e os desafios de manter-se artisticamente ativo longe das telinhas.

"A TV é uma estrutura forte de mídia, que dá um respaldo grande para a minha profissão, fui consagrado. Quando você não está nela, fica parecendo que está ‘desabençoado’. E isso não é verdade, mas existe. Então, tive que lutar para ter uma identidade fora da TV e consegui. Dentro do que mais amo, que é o teatro", declarou o artista, que hoje se dedica inteiramente à vida nos palcos.

Mesmo fora da mídia com a mesma frequência de antes, Diogo assegura que nunca se sentiu desconectado da arte. “Eu sabia que não ficaria sem bênção, porque tinha essa paixão que me movia, que me deixava feliz. Agora, com muita resignação, eu fico fora da mídia, também é o meu temperamento, a culpa é minha, eu gosto de ficar na minha”, completou, com a serenidade de quem sabe onde deseja estar.

Longe da exposição constante, o ator cultiva um estilo de vida introspectivo, marcado por disciplina e entrega total ao trabalho. “Relaxo pouco, mas sou feliz assim. Criei uma espécie de prisão mental que me satisfaz e me deixa forte ao mesmo tempo. Acho estranho quando dizem: ‘Vou sair de férias’, porque o meu trabalho não traz a característica de um peso a ponto de eu precisar...”, explicou.

Atualmente em cartaz com o espetáculo O Bem-Amado, o ator sente no corpo e na alma o impacto de viver personagens tão intensamente: “Agora, em O Bem-Amado, se faço quatro dias seguidos de espetáculo, quando chega segunda-feira, não consigo levantar da cama, porque é uma tensão técnica grande. Levanto, mas precisava dormir o dia todo para me recuperar. Porém, é um cansaço maravilhoso."