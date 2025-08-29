CARAS Brasil
  2. Diogo Nogueira revela como deixa a "chama acesa" com Paolla Oliveira
Atualidades / Romance

Diogo Nogueira revela como deixa a "chama acesa" com Paolla Oliveira

O cantor Diogo Nogueira abriu o jogo no TVZ Ao Vivo e revelou detalhes sobre como mantém a relação com a atriz em clima de parceria

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 29/08/2025, às 15h39

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira - Foto: Reprodução / Instagram

O cantor Diogo Nogueira participou do TVZ Ao Vivo, na noite desta quinta-feira, 28, e comentou sobre momentos da vida pessoal com a atriz Paolla Oliveira. A conversa chamou atenção por mostrar um lado mais íntimo do cantor, revelando trechos da rotina e da relação.

O assunto veio à tona após uma pergunta da cantora Marina Sena, que quis saber como o casal mantém a relação tão harmoniosa ao longo dos anos. “Você é um cara bem romântico. Como você faz para manter a chama do seu amor acesa?”, questionou a cantora.

Juntos desde julho de 2021, Diogo Nogueira e Paolla Oliveira assumiram o namoro publicamente em agosto do mesmo ano. Desde então, os dois compartilham momentos nas redes sociais e são considerados um dos casais mais admirados do meio artístico.

O segredo do sucesso na vida a dois

Diante da pergunta de Marina, Diogo decidiu compartilhar como o casal lida com a vida a dois e o que considera essencial para manter o relacionamento saudável. Em resposta, ele afirmou que prioriza o diálogo, o carinho e o companheirismo no dia a dia. Segundo ele, o segredo está nos momentos simples, mas significativos, que reforçam a parceria entre os dois.

O cantor detalhou algumas dessas atitudes durante a entrevista: “Além de a gente conversar muito, ser muito amigo e bater muito papo, nos momentos pra gente matar a saudade, eu faço uma comidinha pra ela, faço um jantar especial surpresa. Viajar”, disse.

Ele ainda comentou que gosta de criar experiências especiais para Paolla. “Amo fazer comida pra ela, servir um vinho tipo garçom, sabe? Deixá-la sentadinha que nem uma rainha. Faço tudo, faço a mesa, faço a comida, sirvo vinho. ‘O que a senhora deseja?’, contou aos risos.

Leia também: Diogo Nogueira mostra momentos íntimos com Paolla Oliveira: "Minha inspiração"

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

