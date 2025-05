Diogo Almeida revela se a mãe aprova possível namoro com Aline fora do BBB 25

O ator Diogo Almeida abriu o jogo sobre a relação com Aline após o BBB 25 e contou se a mãe, Vilma, é a favor de um possível namoro

Após o fim do BBB 25, da TV Globo, diversos fãs ficaram curiosos para saber se Diogo Almeida e Aline Patriarca seguiriam juntos na 'vida real'. Os dois participantes do reality show, que iniciaram um romance ainda dentro do confinamento, estão tendo a oportunidade de se conhecerem melhor longe das câmeras.

Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do site 'Metrópoles', Diogo abriu o jogo e revelou como está atualmente sua relação com Aline. De acordo com o ator, eles seguem conversando calmamente.

" A gente está se conhecendo melhor aqui fora (risos). A gente tem um carinho grande um pelo outro, torço muito pela Aline, ela também torce por mim. Então, vamos ver aqui fora como vai ser . A gente estava lá dentro, vivendo num mundo paralelo, onde a gente vivia de verdade, mas a dinâmica é outra, completamente diferente daqui de fora. E agora, aqui fora, a gente está tendo oportunidade de conviver mais e se conhecer mais", declarou ele.

Em seguida, Diogo Almeida revelou se a mãe, Vilma Nascimento, aprovaria um possível namoro com Aline no futuro. A matriarca da família entrou no BBB 25 como dupla do ator e permaneceu quase até a reta final do programa. No reality, ela e a baiana eram de grupos opostos.

" Tem aprovação da Vilmoca , que até esses dias falou assim: ‘Vou convidá-la pra tomar um café’ (risos). E eu falei: ‘Ela não gosta de café puro, só café com leite'", brincou Diogo, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gshow (@gshow)

O primeiro contato de Aline e Diogo fora do BBB 25

O romance do ator Diogo Almeida (40) com a ex-policial militar Aline Patriarca (32) foi um dos pontos altos do BBB 25, reality show da TV Globo que chegou ao fim no dia 22 de abril. Tanto é que até hoje o público ainda tem curiosidade sobre como anda a relação dos dois e torce muito para a felicidade de ambos - juntos ou até mesmo separados.

Em entrevista à Revista CARAS, durante sua estadia na Ilha de CARAS by GAV Resorts, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, o carioca conta que após o programa, os dois tiveram uma conversa "saudável e importante"; confira o bate-papo completo com Diogo Almeida!

Leia também: Aline revela como está a sua relação com Diogo Almeida fora da casa do BBB 25