Diogo Almeida relata primeiro contato com Aline após o BBB 25: ‘Conversa importante’

Em entrevista à Revista CARAS, o ator Diogo Almeida abre o coração ao falar de Aline Patriarca, com quem teve um romance na casa do BBB 25

O romance do ator Diogo Almeida (40) com a ex-policial militar Aline Patriarca (32) foi um dos pontos altos do BBB 25, reality show da TV Globo que chegou ao fim no dia 22 de abril. Tanto é que até hoje o público ainda tem curiosidade sobre como anda a relação dos dois e torce muito para a felicidade de ambos - juntos ou até mesmo separados. Em entrevista à Revista CARAS, durante sua estadia na Ilha de CARAS by GAV Resorts, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, o carioca conta que após o programa, os dois tiveram uma conversa “saudável e importante”.

Questionado se conseguiu entrar em contato com os colegas de confinamento aqui fora, após o fim do programa, Diogo conta que se encontrou com Eva Pacheco (31) algumas vezes e que conversou com João Gabriel (21) por telefone, e também com Aline. "Nós nos ouvimos e tivemos uma conversa saudável e importante. Tenho muito carinho e respeito por ela e vejo que ela também tem por mim. O que a gente viveu na casa foi muito forte e especial. Torço muito por ela. O importante é seguirmos bem, independentemente da configuração. Eu sou a favor do que nos fará mais felizes. Vamos aguardar!", ressalta.

O carioca garante que não se arrependeu de nada que tenha feito ou deixado de fazer dentro da casa mais vigiada do Brasil. "O que eu me arrependi, pedi desculpas lá dentro da casa. Eu tenho o hábito de fazer um balanço do dia que passou antes de dormir. É natural que, em algum momento, a gente erre. Quando percebo que isto aconteceu, procuro cuidar para não cometer o mesmo erro", diz.

Depois, Diogo faz um balanço da experiência do Big Brother Brasil em sua vida e para sua carreira. "Pensei muito antes de aceitar o convite. Mas senti no meu coração que era para eu ir, ainda mais tendo a oportunidade de levar a minha mãe, realizando um sonho dela. Além de ser uma oportunidade de proporcionar a mim e a meus pais mais qualidade de vida e um pouco mais de conforto, porque eles merecem muito", finaliza o artista, que também é psicólogo e escritor.

