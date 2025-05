Diogo Almeida deseja protagonizar novela das nove e entrega personagem dos sonhos

Em entrevista à Revista CARAS, o ator Diogo Almeida ainda fala do quanto a relação com sua mãe, Vilma, se transformou após participação de ambos no BBB 25

O ator Diogo Almeida (40) ainda está colhendo os louros de sua participação no BBB 25 – reality show da TV Globo que chegou ao fim no dia 22 de abril, consagrando a dançarina e professora Renata Saldanha (32) como a grande campeã da edição. Mas o carioca já pensa em voltar para a telinha e, em entrevista à Revista CARAS, durante sua estadia na Ilha de CARAS by GAV Resorts, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, releva o sonho de protagonizar uma novela das nove e entrega qual personagem gostaria de fazer. Além disso, o artista fala do quanto a relação com sua mãe, Vilma (68), se transformou após a participação de ambos no programa.

Após o Big Brother Brasil, Diogo quer voltar às suas origens: seguir na teledramaturgia, dando vida a novos personagens. Vale lembrar que o ator fez o maior sucesso na pele do protagonista de Amor Perfeito, novela das seis da emissora carioca, exibida em 2023. Na trama de Duca Rachid (63) e Júlio Fischer (65), que se passava nas décadas de 1930 e 1940, ele deu vida ao personagem Orlando Gouveia, um médico que se apaixona por Marê, interpretada por Camila Queiroz (31).

“Quero seguir, em paralelo, na área da comunicação e realizando projetos em que a Psicologia, a minha outra carreira, esteja presente. A ideia é que o psicólogo siga vivo na minha vida. Não vou seguir realizando atendimentos individualizados, mas quero fazer parte de alguns projetos na área”, fala o famoso, que ainda tem um grande sonho a realizar na TV aberta. “Sonho em ser protagonista de uma novela das 9”, emenda.

“Também sonho em fazer um vilão em um folhetim. Desejo fazer mais filmes, séries, novelas e também trabalhar na área da comunicação, ter um programa de televisão. Além disso, sonho há alguns anos em ter a Casa Diogo Almeida, uma casa que vai oferecer atendimentos especializado para crianças com autismo e para as suas mães”, continua Diogo.

Questionado sobre o balanço que faz da experiência do BBB em sua vida e para a sua carreira, o ex-brother confessa: "Pensei muito antes de aceitar o convite. Mas senti no meu coração que era para eu ir, ainda mais tendo a oportunidade de levar a minha mãe, realizando um sonho dela. Além de ser uma oportunidade de proporcionar a mim e a meus pais mais qualidade de vida e um pouco mais de conforto, porque eles merecem muito".

Sobre ter participado do programa ao lado da mãe, ele garante que a relação dos dois se transformou após a experiência. "Foi especial. Estamos fazendo história. Foi precioso viver tudo isso ao lado dela. Nós sempre tivemos uma ótima relação. Somos muito amigos, mas essa experiência no BBB fortaleceu e somou ainda mais a nossa ligação. Só quem vive o reality sabe o que é ter essa experiência e pode mensurar os atravessamentos que temos lá dentro. Entrar com a Vilmoca foi especial e importante", finaliza o carioca.

