Dinho Ouro Preto impressiona ao postar fotos da filha mais velha: 'Ela é linda'

O cantor Dinho Ouro Preto compartilhou fotos raras da filha mais velha, Giulia, e prestou uma bela homenagem de aniversário

Dinho Ouro Preto chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos de sua filha, Giulia, que completou 28 anos nesta sexta-feira, 23. Para comemorar a data especial, o vocalista da banda Capital Inicial postou em seu perfil oficial fotos raras ao lado da herdeira e outras dela sozinha, e prestou uma bela homenagem.

"Hoje é o aniversário da minha amada Giulia. Quando ela era pequena eu a chamava de garota super poderosa. Ela cresceu pra ser isso, uma mulher forte, determinada e inteligente. Além de muito engraçada, nos divertimos muito juntos", disse o cantor no começo da mensagem.

"Na nossa casa temos um mural com fotos da gente ao longo dos anos e meu coração sempre fica apertado quando vejo essas imagens. Lembrar dela como um bebê ou uma criança me leva pra um lugar onde só existe paz e alegria. Ela é a realização de todos meus sonhos. Eu a amo mais que tudo. Feliz aniversário, meu amor", declarou o artista, que também é pai de Isabel, de 25 anos, e Afonso, de 22. Os três são frutos de seu relacionamento com Maria Cattaneo.

Nos comentários, os internautas parabenizaram Giulia e rasgaram elogios. "Filha linda! Parabéns", disse uma seguidora. "Ela é linda", afirmou outra. "Feliz aniversário para a sua primogênita! Parabéns, Giulia", escreveu uma fã. "Linda sua princesa, parabéns, muita saúde pra ela", falou mais uma.

Dinho Outro Preto celebra o aniversário do filho

Em abril, o cantor Dinho Ouro Preto, vocalista da banda Capital Inicial, agitou as redes sociais ao exibir fotos inéditas do filho, Affonso Cattaneo Preto. O rapaz completou 22 anos ne o pai coruja elogiou a personalidade do filho.

"Hoje meu lindo e amado filho faz 22 anos. Ele é tudo de bom. Se vocês o conhecessem, carisma a mesma coisa. Ele é irrestivel - é tudo que eu queria ser. É curioso, ligado, engraçado, gentil e generoso. É gozado, olhando as fotos dele agora pra decidir o que postar, vendo a vida dele inteira até aqui, me perguntei se houve um momento, uma idade, em que tivesse sido mais apaixonado por ele. Mas a resposta é não. Desde o primeiro minuto da vida dele eu o amo com mesma intensidade e carinho. O Affonso é o máximo. É muito melhor do que eu. E eu o amo mais que tudo. Feliz aniversário, filho...", escreveu. Veja a publicação!

