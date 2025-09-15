Diego Martins revela namoro com ator que fez a série As Five

O ator Diego Martins está apaixonado! Ele revelou o nome do seu novo namorado, que é um ator que já fez a série As Five

O ator Diego Martins revelou que está namorando! Ao marcar presença no último dia do The Town, em São Paulo, o astro revelou que está prometido com o ator Jessé Scarpellini.

“Eu estou namorando, mas ele não veio. Faz pouquíssimo dias, é notícia fresca. Virou uma paixão do nada agora. A gente nem era amigo, sabia? A gente era conhecido, e aí virou”, disse ele ao site Quem.

Jessé Scarpellini é ator de teatro e já fez participações em séries do Globo, como Baseado em Amores Reais e As Five. Além disso, ele esteve no elenco de peças teatrais de sucesso, como Wicked, Dreamgirls e Alice de Cor e Salteado. Nas redes sociais, o artista mostra os bastidores de seus trabalhos, selfies e momentos de sua rotina.

Conheça Jessé Scarpellini, o namorado de Diego Martins:

Diego Martins contra a homofobia

Conhecido por seu papel como Kelvin na novela Terra e paixão (2023), o ator Diego Martins já foi vítima de homofobia no prédio onde morava. Após dar um selinho de despedida no seu namorado, eles foram denunciados por uma vizinha que acusou o casal de atos libidinosos, apesar de casais heterossexuais realizarem o mesmo gesto sem qualquer repercussão.

“Uma mulher mandou carta para todos os condôminos falando que eu estava cometendo atos libidinosos nas áreas livres e comuns do edifício”, disse ele. “Entramos com um processo contra ela alegando homofobia, mas perdemos na Justiça”, relembrou o ator em entrevista ao portal Extra. “A gente está muito longe de alcançar uma sociedade justa, um lugar seguro e de equidade”, lamentou.

O ator também falou sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBT, que é celebrado no dia 28 de junho. “Não é um dia só para a gente se orgulhar, além de resistir, de ser quem é, de se amar. É uma data para fora da nossa bolha, é um dia em que qualquer pessoa vai se deparar com as nossas bandeiras, com as nossas pautas…”, opinou.

Quando Diego se assumiu gay, foi acolhido pela família. No entanto, ao contrário dele, muitos homossexuais são expulsos de casa e enfrentam preconceito ao revelarem sua sexualidade aos pais. “Eu tenho vários amigos e amigas que sofreram muito por causa da família. Inclusive, acredito que isso aconteça com a maioria da nossa comunidade”, analisou o ator.