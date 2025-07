Diego Martins encara desafio na carreira: 'Me sinto preparado pra tudo que está vindo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Diego Martins revela desafios de dublar Sem Nome na animação Smurfs que chega aos cinemas nesta quinta (17)

Diego Martins (28) vive um dos momentos mais marcantes de sua carreira ao estrear como dublador no novo filme dos Smurfs. Depois de conquistar o público como Kelvin em Terra e Paixão (2023) e vencer o The Masked Singer Brasil, o ator e cantor amplia os horizontes ao dar voz ao personagem Sem Nome, além de investir em novos projetos na música e no cinema.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Diego revela detalhes dessa fase transformadora e destaca a importância de ocupar espaços como artista LGBTQIA+ em uma indústria que ainda enfrenta barreiras para a diversidade.

Novo ciclo profissional

Atualmente envolvido em múltiplos projetos, o artista reconhece que está colhendo os frutos de uma trajetória construída com esforço e consistência. "Parece que vou assimilando enquanto a gente vai fazendo, sabe? Mas vejo, quando meus amigos falam: ‘Você tem noção das coisas que estão acontecendo?’. Não, acho que não. Na verdade, eu tô só indo."

Ele completa:" Me sinto bem, eu me sinto confiante, eu me sinto preparado pra tudo que tá vindo, porque é isso: eu tô plantando, plantando, plantando, e a colheita tá bem. "

Estreia no cinema e na dublagem

Um dos novos projetos que mais empolgam o artista é sua estreia como dublador. Diego dá voz ao personagem Sem Nome na animação Smurfs, produção que estreia oficialmente nos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira, 17 de julho.

“Agora estou com filme para lançar. Fiz a minha primeira dublagem, dublei o Sem Nome, que é basicamente quem carrega essa história dos Smurfs nessa versão do filme. É o primeiro filme que eu dublei e estou muito animado para isso", revela o artista.

"Tem outro filme também pra lançar no segundo semestre, agora, nos cinemas. E tem álbum, eu acabei de assinar com a Universal, então tem um álbum chegando logo”, revela.

Representatividade na arte

Diego não perde de vista o impacto de sua trajetória enquanto homem gay e drag queen em ascensão na grande mídia. Sua presença em projetos de destaque carrega um peso simbólico e social importante, como ele próprio reconhece.

“Eu acho que justamente por ser difícil, justamente por representar quem eu represento. É muito importante e eu acho que traz uma sensação de esperança, traz uma sensação de motivação mesmo, sabe? Não só pra nossa comunidade, mas pra todo mundo no geral. Eu acho que as coisas estão ficando cada vez mais humanizadas e eu me sinto parte desse processo de humanizar as coisas”, afirma.

Música e parcerias

Além de atuar e dublar, Diego segue apostando na música como uma extensão de sua identidade artística. Uma das suas novas faixas é RECEITA, single em colaboração com Pepita, no álbum da cantora, que marca a retomada musical da artista.

Ao ser questionado sobre a música, ele diz animado o que mais o encanta: "Essa música é muito divertida. Fiquei apaixonado por ela justamente pelo beat, pela letra também. Acho que ela é muito boa, muito gostosa, muito para cima."

A conexão com Pepita, segundo ele, nasceu nos bastidores e foi natural: “A gente se conheceu nos bastidores de um programa e ela falou: ‘Eu tenho um álbum pra lançar e tenho uma música que gostaria que você fizesse parte’. E eu acho que foi tudo meio que ali no olhar, sabe? A gente se olhou e falou: ‘Pô, vamos super trabalhar juntos’. E aí rolou”, relembra.