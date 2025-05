Diego Hypolito reencontra paixão no circo: ‘Me transformou’

O ex-ginasta Diego Hypolito anuncia nas redes sociais seu retorno ao trabalho no circo após sua participação no BBB 25; confira!

Na sexta-feira, 16, Diego Hypolito anunciou em suas redes sociais o retorno ao circo após sua participação no BBB 25. O ex-ginasta expressou grande alegria por poder voltar a se apresentar nos espetáculos.

Em seus stories, o irmão de Daniele Hypolito compartilhou sua surpresa e felicidade ao retomar essa nova fase. “Eu nunca tinha me imaginado dentro de um circo. Hoje, eu posso dizer com toda certeza: esse picadeiro é minha segunda casa”.

Nos momentos difíceis, como os de ansiedade e depressão, o circo foi uma grande ajuda para ele. “O circo me transformou, me curou em muitos momentos difíceis, eu sou completamente apaixonado por essa arte que emociona, inspira e resgata sonhos” , comentou o ex-ginasta.

“Depois de tudo o que vivi no BBB, estar de volta ao circo é voltar ao que me faz bem de verdade. Eu volto mais inteiro, mais verdadeiro, e quero dividir isso com cada pessoa que estiver lá, vai ser especial demais", acrescenta o ex-BBB.

Como surgiu essa oportunidade?

Ele recebeu o convite para participar do circo e, mesmo enfrentando desafios, abraçou a experiência com alegria. “O Fred [Frederico Reder, diretor do circo] me desafiou a fazer coisas que eu jamais imaginei, como cantar, falar com o público… E hoje isso faz parte de quem eu sou, o circo me deu uma nova vida”, disse Diego Hypolito.

O diretor falou com sobre o retorno de Diego ao circo e o impacto que terá no público. “Ter o Diego de volta é ter a família completa novamente, ele saiu do Big Brother e está voltando pra casa, ele encerra o espetáculo de uma forma linda, e o público pode esperar se emocionar e se inspirar, ele é o nosso grande herói”, afirmou.

