Diego Hypolito diz que falência motivou entrada no BBB: ‘Perdi 10 milhões’

Diego Hypolito conta como perdeu R$ 10 milhões e enfrentou a falência; BBB 25 foi uma forma de recuperar sua visibilidade

O ex-ginasta olímpico Diego Hypolito falou abertamente sobre os motivos que o levaram a aceitar o convite para participar do BBB 25, reality show em que entrou junto com a irmã, a também ginasta Daniele Hypolito.

Em uma conversa sincera, Diego revelou que enfrentou uma crise financeira, chegando à falência e perdendo cerca de R$ 10 milhões em alguns meses: "Eu tinha dinheiro para o resto da minha vida, a ginástica me deu dinheiro, mas não sei como consegui perder tudo."

Diego disse que falência foi motivo de ter entrado no BBB

Diego explicou que seu trabalho como ginasta lhe garantiu um patrimônio significativo, mas que acabou perdendo tudo devido à “falta de organização financeira”, pessoas que o prejudicaram e perdas relacionadas a imóveis.

"Foi uma falta de organização financeira, muitas pessoas me roubaram, perdi imóveis, perdi um patrimônio muito alto", pontuou o atleta, durante participação no podcast Selfie Service.

“Perdi mais de R$ 10 milhões em poucos meses. Fomos despejados. Tínhamos tudo e, de repente, não tinha nem dinheiro para comprar um pacote de café”, revelou.

Um dos momentos mais difíceis para ele foi testemunhar o sofrimento da mãe ao ser obrigada a deixar a casa onde morava. Essa experiência o motivou a buscar uma solução para a situação, o que influenciou sua decisão de entrar no reality.

“O BBB foi uma aposta para me dar visibilidade, para que as pessoas lembrassem dos meus títulos [no esporte] e me conhecessem melhor”, contou Diego.

No reality show, Diego foi o 20º eliminado, com 59,77% dos votos, deixando o programa a menos de uma semana da final. Ele saiu como um dos participantes mais queridos pelo público. Atualmente, o ex-ginasta trabalha como influenciador digital e comentarista esportivo no Grupo Globo.