Diagnóstico do Papa Francisco é revelado após novos exames

O Papa Francisco está internado desde a semana passada em Roma e o Vaticano atualizou os detalhes sobre o diagnóstico dele

O Papa Francisco segue internado em um hospital de Roma, na Itália, e os médicos revelaram qual é o diagnóstico. De acordo com boletim médico divulgado pelo Vaticano nesta terça-feira, 18, o religioso está com pneumonia bilateral. O quadro dele continua sendo complexo.

A pneumonia bilateral acontece quando os dois pulmões são prejudicados pela infecção e existe uma redução na capacidade respiratória do paciente.

“Exames laboratoriais, radiografias de tórax e as condições clínicas do Santo Padre continuam apresentando um quadro complexo. A infecção polimicrobiana, que surgiu num contexto de bronquiectasia e bronquite asmática, e que exigiu o uso de antibioticoterapia com cortisona, torna o tratamento terapêutico mais complexo”, informaram.

O papa teve uma boa noite de sono e se alimentou normalmente pela manhã. Ele está de bom humor no hospital.

Papa Francisco falou sobre o Brasil em entrevista

Em entrevista para o jornalista Jorge Fontevecchia do Grupo Perfil, o Papa Franciscocontou sobre a sua visão do povo brasileiro e até citou uma marchinha de carnaval. Durante a conversa, o Papa Francisco sobre questionado como vê a singularidade do Brasil de ter a mistura de vários povos e ele respondeu com um sorriso no rosto: “É riqueza”. Então, o jornalista comentou sobre o sorriso do Papa ao falar sobre o povo brasileiro e ele confirmou a sua alegria. “Isso mesmo, o Brasil começa o carnaval desde o início do ano até a sexta-feira Santa. O brasileiro sempre vem para mim com aquela música 'se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não', é a riqueza que o brasileiro tem”, afirmou.

Em outro trecho da conversa, o Papa Francisco demonstrou que está atento ao que acontece no Brasil. "O Brasil é um continente, é uma explosão de riqueza, é a segurança do futuro com [o estado do] Mato Grosso. E, por isso mesmo, é tão preso na exploração dos recursos naturais, o desmatamento é impressionante no Brasil, é escandaloso. Eles estão tirando sua riqueza, até mesmo dos pulmões da humanidade. A Amazônia e o Congo são os dois pulmões da humanidade. E, se eles tiram isso, tiramos nosso oxigênio, tiramos riqueza. O Brasil tem que se resolver pela dinâmica de oposição dentro de si, e não pela uniformidade ideológica, de um lado ou de outro", afirmou, e completou: "Ele tem um equilíbrio impressionante aí dentro. O Brasil também é grande pela variedade territorial… Uma coisa é o Sul, imigração alemã e italiana, onde se desenvolveram coisas muito parecidas com os argentinos, e outra coisa é todo o resto do Brasil".