Dia dos Pais de Neymar, previsão sobre Virginia e início da Dança dos Famosos marcam semana

Os últimos sete dias foram marcados com diversos acontecimentos na vida de famosos como Neymar Jr. (33) e Virginia Fonseca (26). Pensando nisso, a CARAS Brasil separou os principais assuntos em um resumo da semana; fique por dentro a seguir!

O domingo, 10, começou repleto de comemorações do Dia dos Pais. Apesar de muitos famosos terem compartilhado os momentos em família, uma foto de Neymar com seus quatro filhos chamou a atenção na web . Bruna Biancardi (31) compartilhou o registro em seus Stories, homenageando o jogador na data especial.

Além disso, na noite do domingo, a Dança dos Famosos 2025 deu início a sua temporada com a fase de grupos. Com um elenco estrelado, as apresentações do Domingão com Huck (Globo) se tornaram assunto entre os internautas, que já escolheram seu quarteto favorito. Confira aqui!

Já na segunda-feira, 11, as atenções foram voltadas para o cantor Marcus Menna (49). Ex-vocalista da banda LS Jack, dona de sucessos como Carla e Sem Radar, discreto quanto à vida pessoal, o músico relembrou os 20 anos da cirurgia plástica que o deixou em coma por dois meses.

Em junho de 2024, o artista concedeu uma entrevista à CARAS Brasil e explicou o motivo pelo qual não costuma expor muito da sua vida pessoal. À época, ele contou que continuava se dedicando a novos projetos e planejava uma turnê nacional e mundial.

A terça-feira, 12, deu lugar a novos desdobramentos sobre a relação de Virginia e Zé Felipe (27). Os dois voltaram aos holofotes após Leo Dias (50) comentar sobre um possível retorno do casal, durante participação no programa Brasil Urgente (Band). Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a astróloga Vanessa Alvaiz previu o futuro do casal, e descobriu uma nova revelação para os dois.

Na quarta-feira, 13, cliques da atriz Grazi Massafera (43) repercutiram na web. Ela aproveitou o momento para visitar sua cidade natal, Jacarezinho, no Paraná, e compartilhou registros do reencontro com seus familiares. Na viagem, a artista levou sua filha, Sofia (13), fruto do relacionamento com Cauã Reymond (45).

A quinta-feira, 14, começou com os olhares voltados novamente para Zé Felipe. De acordo com informações compartilhadas pelo programa Fofocalizando (SBT), o artista teria sido flagrado trocando beijos com a influenciadora Victória Miranda. Após a repercussão, a assessoria do músico desmentiu o boato em entrevista ao site Hugo Gloss.

O cantor e Virginia anunciaram o término do casamento no fim de maio e, desde então, não assumiram novos relacionamentos publicamente. Apesar da separação, eles mostram que mantém uma boa relação e continuam compartilhando os cuidados com os filhos Maria Alice (4), Maria Flor (2) e José Leonardo, de 11 meses.

Nesta sexta-feira, 15, um momento em família de Ludmilla (30) e Brunna Gonçalves (33) repercutiu na web e entre os leitores da CARAS Brasil. Mães de Zuri, elas mostraram cliques da comemoração de três meses de vida da herdeira. A festa, que foi uma surpresa da dançarina para a cantora, teve o tema "Numababy", em referência ao festival Numanice, sucesso da carreira da artista.

"Hoje minha princesa completa três meses de vida. A Bru preparou um a surpresa linda e me fez acreditar que o tema seria jardim... quando desci, me deparei com o Numanice, esse projeto que mudou minha vida e conquistou o mundo. Foi emocionante ver a nossa Zuri celebrando seus primeiros meses rodeada de tanto amor, alegria e cor", escreveu Ludmilla.

