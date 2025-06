Dia dos Namorados: relembre famosos que já fizeram tatuagens de casal

Tatuagens de casal viraram tendências entre os famosos, mas nem sempre o relacionamento dura como a tinta na pele. Especialista alerta sobre a decisão

Dia 12 de junho é comemorado o Dia dos Namorados e muitos casais buscam formas especiais de celebrar o amor. Entre as declarações mais ousadas, as tatuagens de casal continuam populares tanto entre anônimos quanto entre celebridades.

Na última segunda-feira, 9, Ana Hickmann confessou que gostaria de fazer uma tatuagem com o marido, Edu Guedes, deixando o amado surpreso. "Calma", disse o chef em um vídeo publicado em seu canal do YouTube. "Estou falando sério! Se pensar muito, não faz. Eu já tenho certo dentro de mim. Se pensar demais, dá errado. Planejei muita coisa na minha vida inteira, e tudo deu errado. Tudo que eu não planejei deu certo", afirmou.

A brincadeira viralizou e trouxe à tona diversos casos de casais famosos que eternizaram o relacionamento na pele, com resultados nem sempre duradouros. Entre os exemplos mais comentados está o ex-casal Bella Campos e MC Cabelinho. O funkeiro escreveu "Bella" no pescoço e a atriz fez "Victor Hugo" (o nome verdadeiro do artista) no braço.

Tatuagem de MC Cabelinho e Bella Campos - Foto: Instagram

Com seis meses de relacionamento, o cantor Vitão fez uma tatuagem do bumbum de sua namorada, a cantora Luisa Sonza, em sua coxa. Os dois ficaram juntos por quase um ano.

Tatuagem de Vitão - Foto: Instagram

A atriz Mel Maia também demonstrou seu amor pelo então namorado, MC Daniel, tatuando a Letra "D" no dedo anelar.

Mel Maia faz tatuagem para MC Daniel - Foto: Instagram

Virginia Fonseca e Zé Felipe, que anunciaram o fim do casamento recentemente, fizeram tatuagens juntos no início do namoro. A influenciadora digital fez a letra "Z", e o cantor a letra "V".

Virginia e Zé Felipe - Foto: Instagram

Cleo e Leandro D'Lucca fizeram tatuagens iguais para celebrar o amor. A atriz tatuou na coxa uma boca exibindo a língua, semelhante ao símbolo da banda inglesa The Rolling Stones, com o desenho de uma mão fazendo sinal de rock'n'roll. Já seu marido fez o mesmo desenho na coxa.

Cleo e o marido fazem tatuagens iguais - Foto: Instagram

Especialista alerta sobre as remoções de tatuagem

Apesar do romantismo, especialistas alertam para os riscos de tomar decisões definitivas baseadas em sentimentos momentâneos. O médico dermatologista Fábio Gontijo explica que a remoção de tatuagens pode ser complexa.

"O arrependimento é comum, e o processo de remoção com laser exige tempo, dinheiro e pode causar efeitos colaterais como cicatrizes ou manchas na pele", disse ele, relatando que o tratamento costuma exigir de 6 a 12 sessões, dependendo de fatores como a cor e a profundidade da tatuagem.

O médico recomenda que casais reflitam antes de marcar o corpo com nomes, datas ou símbolos do relacionamento. "Vale optar por desenhos mais neutros, que possam ser ressignificados no futuro, caso o romance não dure", finaliza.

