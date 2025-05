Dhomini surta ao vivo no Power Couple e recebe atendimento médico; veja

Durante votação ao vivo no Power Couple, ex-BBB Dhomini surta e é segurado por colegas de confinamento; programa foi interrompido

O ex-BBB Dhomini surtou ao vivo no Power Couple. Na noite desta quarta-feira, 21, aconteceu a votação ao vivo e o participante perdeu o controle, tendo que ser segurado pelos colegas de confinamento e até receber atendimento médico.

Tudo começou quando o empresário viu um desentendimento de sua esposa, Adriana, com a participante Caroline. Ao se irritar vendo a discussão delas, ele começou a gritar e foi para cima, foi então que ele foi segurado e o apresentador Felipe Andrioli não conseguiu conter a situação de longe, apenas pedindo para que eles se acalmassem.

Com o caos instaurado na casa, os comandantes da atração tiveram que pedir os intervalos e Rafa Brites contou no retorno que Dhomini havia deixado o local para se acalmar, recebendo atendimento médico. "Se ele não retornar até o fim da votação, Adriana exercerá o voto por ele", explicou. Antes de sair, o ex-BBB ainda disse mais ofensas contra Caroline, gritando palavras de baixo calão.

Entenda o que deixou Dhomini irritado

A discussão começou quando Adriana pediu para esclarecer uma polêmica envolvendo Everton Neguinho. Ela tentou explicar que seu esposo tinha descolorido o cabelo de Everton porque o cantor pediu e não para obrigá-lo. "O Everton falou que quis pintar, que não foi forçado", declarou ela. Ao tentar continuar a explicação, ela foi interrompida por Caroline e Dhomini logo se meteu.

Muito nervoso e descontrolado, o empresário se levantou e gritou contra Caroline: "Vai deixar ela falar ou não?", questionou. Em meio à briga, ele também ofendeu Radamés, marido de Caroline, chamando-o de "moleque".

Dhomini rompe o silêncio ao ser visto agredindo um homem

Há dois anos, o ex-BBB Dhomini, que venceu o BBB 3, apareceu nas redes sociais para se pronunciar sobre um vídeo polêmico que circulou na internet. Ele foi visto agredindo um homem, que foi identificado como um dos seus sócios em um bar em Goiânia, Goiás. As imagens do ocorrido repercutiram na internet e ele decidiu dar a sua versão do que aconteceu.

O ex-BBB contou que não deveria ter perdido a cabeça e pediu desculpas. Ele contou que os dois discordaram sobre uma decisão a respeito da sociedade e a briga aconteceu. "Não estou aqui justificando os meus atos falhos, eu errei, passei dos limites como ser humano, ultrapassei os limites do outro. Estou aqui apenas me desculpando e dando satisfação para todos os meus seguidores, que nos acompanham, que nos admiram, que conhecem a minha pessoa, que conhecem o nosso trabalho, que sabe que eu sou um cara do bem, que eu sou um pai de família, que preza pela paz, pela alegria e levo essa alegria pra todas as pessoas aqui no meu perfil", disse ele. Saiba mais do episódio aqui!